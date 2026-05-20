Antonio Costa y Ursula Von der Leyen llegan a México para sostener reunión con Sheinbaum.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que arribaron a México líderes de la Union Europea (UE), quienes el próximo viernes sostendrán una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se llevará a cabo la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Dicho acuerdo regula las relaciones políticas, cooperativas, económicas y comerciales entre México y los 27 países que conforman la UE.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió la tarde de este miércoles en la Base Aérea Militar N°19 de la Ciudad de México, a Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo; Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

La SRE informó que mañana jueves las y los líderes de la Unión Europea atenderán una agenda de trabajo que incluye reuniones diplomáticas, encuentros con funcionarios del Gobierno Federal, legisladores, empresarios, representantes de organizaciones civiles y visitas a espacios históricos y culturales.

También se informó que se firmarán el Acuerdo Comercial Interino y el documento para el Establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre México y la Unión Europea, así como la adopción de la declaración conjunta.

Así se pronuncian Antonio Costa y Ursula Von der Leyen tras su llegada a México

El presidente del Consejo Europeo aseguró que está encantado con tanto potencial y por el paisaje que ofrece México.

Además, afirmó que el país gobernado por Claudia Sheinbaum y la UE están por iniciar una nueva era en los próximos días.

“Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era”, escribió Antonio Costa en la red social X.

📍Recién llegado a Ciudad de México para la 8ª Cumbre #UEMéxico con la presidenta @Claudiashein.

Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era 🇲🇽🇪🇺 pic.twitter.com/eOG94bf1ne — António Costa (@eucopresident) May 21, 2026

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas aseguró que México es uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina.

Además, señaló que esta visita servirá para ampliar la cooperación política en la escena global. Asimismo, reveló que se abordarán temas como los derechos humanos, la igualdad de género y el cambio climático.

“Con ganas de firmar nuestros nuevos acuerdos”, señaló Ursula Von der Leyen en las redes sociales.

🛬 Touchdown in Mexico



One of Europe’s closest partners in Latin America.



Looking forward to signing our new 🇪🇺🇲🇽 agreements.



Expanding our political cooperation on the global scene



Championing human rights, gender equality & tackling climate change.



And boosting trade &… pic.twitter.com/6dpONdG3bX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2026

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JVR