UIF bloqueará a 22 personas y 10 empresas por red de corrupción en Morelos: Harfuch

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa el 20 de mayo de 2026.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueará las cuentas de 22 personas físicas y 10 empresas presuntamente vinculadas con una red de corrupción y con un operador del Cártel de Sinaloa al oriente del estado de Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la medida incluye a familiares de presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla y empresas sospechosas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además del líder delictivo.

En conferencia de prensa, precisó que las operaciones derivan de denuncias ciudadanas por extorsión, amenazas y cobros ilegales en municipios de la región oriente de Morelos, principalmente en Cuautla.

Recordó que desde abril, autoridades federales han reforzado la estrategia de seguridad en Morelos para atender delitos de alto impacto y detener a generadores de violencia como Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como uno de los principales líderes de la célula criminal “Los Linos”, detenido el pasado 6 de mayo en Yautepec.

Detalló que, como parte del Operativo Enjambre, se han ejecutado seis cateos en domicilios de Morelos y Querétaro; además, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han cumplimentado seis órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

Entre los detenidos, están Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla. Sin embargo, permanece prófugo el alcalde de Cuautla, Jesús “N”.

“Esta línea de investigación forma parte de las indagatorias para determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas”, indicó.

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cehr