Arresto en Morelos

Aprehenden a ‘Don Ramón’, líder de ‘Los Linos’, tras operativo federal

Durante un operativo, fuerzas federales, en coordinación con autoridades estatales, fueron detenidas cinco personas, entre ellas Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de “Los Linos”, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores

Presentación de detenidos.
Presentación de detenidos. Foto: @OHarfuch.
Por:
La Razón Online

Durante un operativo en Morelos, fuerzas federales, en coordinación con autoridades estatales, fueron detenidas cinco personas, entre ellas Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de “Los Linos”, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, esta célula delictiva está relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos.

A “Don Ramón” se le relaciona también con trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

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En el operativo, un agresor perdió la vida y dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resultaron heridos y reciben atención médica especializada.

En la acción de la SSPC y Guardia Nacional, participaron también la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia, y en coordinación con el Gobierno de Morelos.

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FGR

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