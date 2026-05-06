¿Qué es el gusano barrenador detectado en CDMX y cuáles son los síntomas?

Recientemente se confirmó un caso de gusano barrenador en la CDMX, este fue detectado en un perro que fue atendido en una clínica veterinaria de la alcaldía Tlalpan por una herida que presentaba miasis severa.

Ante esto, la Secrtaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que se encuentran realizando acciones coordinadas de vigilancia epidemiológica por el caso aislado de Gusano Barrenador del Ganado (GBG), que es el primero en ser detectado en la capital.

Precisaron que la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) “coadyuva en acciones de acompañamiento territorial, vigilancia epidemiológica y difusión preventiva en zonas focales y perifocales.”

Apuntaron que mantienen coordinación con las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta; así como con las dependencias vinculadas a la sanidad animal con la finalidad de fortalecer acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica al sur de la CDMX.

#Comunicado | @GobCDMX mantiene coordinación con autoridades federales ante caso aislado de Gusano Barrenador del Ganado pic.twitter.com/aszEo0QkHn — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 6, 2026

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infección provocada en los mamíferos por las larvas de mosca Cochliomyia hominivorax; y de acuerdo con Representación Agricultura Puebla, estas se alimentan del tejido vivo.

El gusano barrenador es una plaga que afecta al ganado y puede producir diversas afectaciones como una miasis; y en ocasiones puede afectar también a los humanos y animales de compañía con miasis.

Además de las heridas de gran tamaño y supurantes con escurrimiento; los síntomas más comunes de gusano barrenador en el ganado o animales son los siguientes:

Fiebre

Depresión

Inapetencia

Disminución en la producción láctea y ganancia de peso

Gusano barrenador, larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. ı Foto: Reuters

Mientras que en los humanos los síntomas de miasis por gusano barrenador son los siguientes:

Dolor intenso en la herida o zona afectada

Sensación de movimiento en la herida

Inflamación

Mal olor

Larvas visibles en la herida

La mosca del gusano barrenador tiene un aspecto metálico de color verdoso-azulado y con rayas negras en el dorso; esta tiene un tamaño similar al de una mosca doméstica.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, la mosca hembra deposita sus huevos en heridas frescas, y estas incluso pueden detectar las lesiones a largas distancias.

Mosca Cochliomyia hominivorax ı Foto: Especial

Se recomienda a los ganaderos revisar al ganado diariamente y prestar mayor atención en aquellos ejemplares que puedan presentar heridas, así como tratar las lesiones y utilizar larvicidas.

En caso de detectar cualquier signo de infestación se debe notificar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por medio de la aplicación AVISE o al número telefónico 800 751 2100.

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