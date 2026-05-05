Detectan primer caso de miasis por gusano barrenador en la CDMX; afecta a un perro en Tlalpan

Aunque se considera “un caso aislado”, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó la presencia del gusano barrenador en la Ciudad de México.

Se trata del primer caso de miasis por la mosca Cochliomyia hominivorax en un perro de la alcaldía Tlalpan, reportado el pasado 26 de abril al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el dóberman de 12 años de edad presentó miasis en una herida ubicada en la base de la oreja izquierda, provocada por una pelea con otro perro.

Larva del gusano barrenador del ganado, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Para brindarle atención, el animal fue ingresado a una clínica veterinaria ubicada en Topilejo, al sur de la Ciudad de México, donde se confirmó la infestación del gusano barrenador. El médico veterinario zootecnista reportó el caso, que se mantiene activo “bajo supervisión, control y atención” del Senasica.

“Es importante destacar que no se han detectado casos secundarios y debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado, se considera una incursión, es decir, un caso aislado ," precisó la Secretaría de Agricultura.

No obstante, ante la detección del primer caso de miasis por gusano barrenador en la capital, la dependencia federal implementó una estrategia de contención, que contempla acciones de vigilancia, investigación, desinfestación de la vivienda del canino, rastreo epidemiológico en alcaldías y municipios aledaños, así como encuestas epidemiológicas casa por casa, entre otras acciones para fomentar la detección oportuna y prevenir nuevos casos.

¿Qué es la miasis?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés), la miasis es la infestación de larvas de moscas que se alimentan de tejido vivo.

El gusano barrenador del nuevo mundo, Cochliomyia hominivorax, es una especie de mosca que pone sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

¿Cómo se propaga el gusano barrenador?

Según explica el Senasica, una vez que los huevos eclosionan —lo que ocurre entre 12 y 24 horas después de ser depositados— las larvas penetran en el tejido y se alimentan de la carne viva durante 4 a 8 días días, para luego caer al suelo y completar su ciclo como pupas; finalmente, de 7 a 10 días después emergen como moscas adultas del gusano barrenador.

En humanos, la infestación se manifiesta principalmente en heridas expuestas o incluso en cavidades naturales del cuerpo como los ojos, la nariz o la boca. Algunos de los síntomas son:

Presencia de larvas en heridas abiertas o cavidades corporales

Dolor intenso en la zona afectada

Sensación de movimiento dentro de la herida

Secreción maloliente en el área infestada

Inflamación o enrojecimiento local

Llagas que no sanan o que empeoran con el tiempo

Fiebre o escalofríos, en caso de infección bacteriana secundaria

Los animales afectados, especialmente el ganado, también sufren cuadros severos. Las larvas pueden desarrollarse en heridas tan pequeñas como la picadura de una garrapata y generar lesiones profundas que supuran y causan malestar. Si no se trata a tiempo, la infestación puede resultar letal en cuestión de días.

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cehr