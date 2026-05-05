Investigan a policía que mató a un hombre tras defenderse en la colonia Morelos, en CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer que un hombre murió después de que un policía intentó disuadir una riña entre mujeres en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Añadió que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

La SSC de la CDMX explicó que el elemento de seguridad intervino para intentar disuadir a varias mujeres que participaban en un altercado.

Al ver su presencia, varios hombres salieron de la unidad habitacional ubicada en la calle Palma Norte y su esquina con Libertad, en la colonia Morelos.

Uno de los sujetos comenzó a golpear al oficial en repetidas ocasiones. Además, afirmó la SSC-CDMX, que el agresor “se llevó la mano a la altura de la cintura”,

“Al ver en riesgo su integridad, hizo uso de su arma de cargo para dispersar a los agresores”, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en una tarjeta informativa.

A la zona, acudieron elementos de emergencia, quienes corroboraron que el hombre de 25 años de edad ya no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado y se dio parte al agente del Ministerio Público.

En tanto, la institución abrió una carpeta de investigación en la Dirección General de Asuntos Internos para deslindar responsabilidades.

“El policía fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en lo que derive de los hechos”, concluyó la SSC-CDMX.

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JVR