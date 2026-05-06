Hallan más de 60 mil deudores en extinta Financiera Rural; Gobierno aplicará condonación y reestructuración

Más de 60 mil personas productoras quedaron como deudores de los créditos obtenidos de la hoy extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), dejando un monto pendiente de 11 mil 120 millones de pesos, frente a lo cual el Gobierno Federal, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, anunció un plan de condonación y de reestructuración en los pagos pendientes.

Al declararse la extinción de este organismo en 2023, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) quedó a cargo del proceso de liquidación, durante el cual se encontraron prácticas indebidas cometidas durante la operación de este organismo, como lo eran extorsiones o cobranzas extrajudiciales, garantías inexistentes, concentración de la cartera judicial y gestión ineficiente en abogados externos, así como vencimiento de las garantías y de créditos.

Derivado de tal revisión, explicó la titular del INDEP, Mónica Fernández Balboa, durante la Mañanera de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, se encontró a mujeres deudoras, quienes en su mayoría fueron utilizadas como prestanombres para terceros, que fueron quienes se quedaron con los recursos y dejaron sobre ellas la carga del programa.

Para este caso, se determinó que 13 mil 400 mujeres productoras serán beneficiadas: 11 mil 761 de ellas, con la liberación total del adeudo, siempre y cuando el monto sin pagar no rebase los 397 mil 551 pesos; en tanto, a otras mil 639, que hayan obtenido un crédito entre los 397 mil y los 10 millones de pesos tendrán acceso a un descuento de 30 por ciento.

Paralelamente, un análisis a pequeños productores llevó a crear el plan “Volver a crecer”, con el que también se empleará una regularización, en donde 29 mil 299 pequeños productores con créditos menores a 247 mil 966 pesos accederán a la liberación total del adeudo, mientras que 17 mil 268 al descuento del 30 por ciento.

Los beneficios del programa incluyen una carta de finiquito amplio, desistimiento de acción legal, liberación de las garantías, actualización del buró de crédito y podrán ser beneficiados con nuevos créditos

La titular del Indep subrayó que el acceso a este beneficio se dará de manera individual; el trámite no tendrá costo alguno, no habrá intermediarios y se brindará atención directa en 43 puntos de atención.

Apuntó que el plan se echará a andar una vez que la disposición sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“Son muchísimos y muchísimas es personas deudoras que han estado padeciendo mucho durante varios años por ser ya impagables sus sus créditos y creo que con esto de tajo se hace la liberación de su deuda”, declaró.

Este plan permitirá atender al 99.5 por ciento de los deudores, mientras que aún quedarán por asistir a otras 330 personas que deben créditos por arriba de los 10 millones.

María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, subrayó que esta medida permitirá a miles de productores regularizar su situación financiera.

Aseguró que tal acción no implicará una carga presupuestal adicional.

“Se trata de ordenar, depurar y recuperar cartera de manera responsable, transparente y financieramente viable, fortaleciendo el proceso de liquidación de la financiera. Este programa fue diseñado con responsabilidad hacendaria. Su implementación no requiere ampliaciones presupuestarias adicionales y aprovecha las reservas previamente constituidas, garantizando un manejo eficiente de los recursos públicos”, sostuvo.

Afirmó que también permitirá atender una demanda social “legítima” y cerrar de manera ordenada el proceso sobre la liquidación.

“Además de atender una demanda social legítima, este programa ayuda a cerrar de manera ordenada el proceso de liquidación de la financiera, esto es muy importante, reduciendo litigios, costos administrativos y contingencias, al tiempo que incrementa las posibilidades de recuperación efectiva de los recursos públicos”, dijo.

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FGR