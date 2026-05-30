Cae ‘El Repollo’, presunto operador de Cárteles Unidos buscado por Estados Unidos

Autoridades federales detuvieron en Tepalcatepec, Michoacán, a Alfonso “N”, alias “Repollo”, señalado como presunto integrante de “Cárteles Unidos” y requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con narcóticos, conspiración y portación de arma de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso “N” operaba bajo las órdenes de Juan José Farías Mendoza, alias “Juango” y/o “Juanito”, hijo de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, identificado por las autoridades como líder de esa organización criminal.

El operativo ocurrió en la colonia El Chivo, en Tepalcatepec, donde elementos federales ubicaron dos domicilios en los que presuntamente habitaba el objetivo. Tras corroborar su presencia, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la SSPC ejecutaron una orden de cateo y cumplimentaron una orden de aprehensión con fines de extradición.

Elementos de la #FGR, en acciones coordinadas con el @GabSeguridadMX, desplegaron un operativo en #Michoacán, por la posible comisión de los delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el operativo, fue asegurado Alfonso “N” por… pic.twitter.com/1jMIrPlBHl — FGR México (@FGRMexico) May 30, 2026

Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) condujo las diligencias por la posible comisión de delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

También se aseguró uno de los inmuebles intervenidos, cuatro armas largas, cargadores abastecidos, cerca de 130 cartuchos, dos chalecos tácticos y una bolsa de plástico con sustancia sólida cristalina. Peritos especializados deberán determinar las características del material localizado, las cantidades exactas y la composición química de la sustancia.

Para las autoridades federales, “Repollo” coordinaba estructuras delictivas relacionadas con tráfico de armas, venta de drogas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y laboratorios de metanfetamina al servicio de “Cárteles Unidos”. La versión oficial también lo ubica como enlace con autoridades estatales y municipales en Tepalcatepec.

Estados Unidos lo requiere por cargos de posesión, fabricación y/o distribución de narcóticos, conspiración y portación de arma de fuego. La orden de aprehensión con fines de extradición permite que un juez mexicano revise su situación jurídica antes de cualquier entrega formal a autoridades extranjeras.

La FGR y la SSPC señalaron que la captura representa “un golpe estratégico y de alto impacto” contra la estructura operativa de Cárteles Unidos , debido al papel que le atribuyen dentro de sus actividades.

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MSL