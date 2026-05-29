FGR asegura más de un millón de litros de presunto combustible ilegal en Nuevo León

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron más de un millón de litros de presunto combustible ilegal durante un operativo realizado en un predio del municipio de Cadereyta, Nuevo León.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, el cateo fue ejecutado en un inmueble ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el citado municipio neoleonense.

Según el documento, el cateo permitió el decomiso de aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo y otros 400 mil litros de líquidos color negro y amarillo, además de tractocamiones, autotanques, frac tanks, dollys y cerca de 409 cubitanques, de acuerdo con información oficial.

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También fueron asegurados silos de almacenamiento vertical, motobombas, montacargas, plantas de luz con remolque y una plataforma, como parte de las acciones contra el almacenamiento y distribución ilegal de combustibles.

La FGR narró en el comunicado que las autoridades identificaron el predio tras labores de inteligencia que apuntaban a que el sitio era utilizado para resguardar hidrocarburos de posible procedencia ilícita.

Con labores de inteligencia se pudo identificar un predio utilizado para el almacenamiento de probable combustible ilegal, en Cadereyta, Nuevo León, por lo que la #FGR en coordinación con la @SSPCMexico, con el apoyo de la @Defensamx1 y la @GN_MEXICO_, aseguraron más de un millón… pic.twitter.com/3sPEeYPaz7 — FGR México (@FGRMexico) May 29, 2026

La diligencia fue encabezada por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León. En el operativo participaron agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal.

El despliegue también contó con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

La FGR informó que el predio y todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades.

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