Difieren para el martes audiencia de Maru Campos por caso Javier Corral

La audiencia para reabrir el expediente de acusación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por presunto abuso de autoridad contra el senador Javier Corral, fue pospuesta para el martes debido a que el legislador faltó a la cita programada para este viernes.

Así lo informó la defensa de Campos Galván al exterior del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde este viernes se llevaría a cabo la citada audiencia, en donde se resolvería si se mantiene archivada o se reabre la investigación contra la titular del Ejecutivo estatal.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: X Maru Campos

Lo anterior debido a que Corral Jurado faltó a la cita argumentando que estaba llevando a cabo sus actividades legislativas.

Por lo anterior, la audiencia se aplazó para el martes 2 de junio a las 09:45 horas en el mismo recinto, para permitir que el legislador, en calidad de víctima, se encuentre en la audiencia.

Si Javier Corral nuevamente falta a la audiencia del martes, la impugnación presentada por él para reabrir el expediente contra Campos Galván quedará sin materia, por lo que quedará firme la determinación de no ejercicio por parte de la Fiscalía capitalina, explicó la defensa de la gobernadora.

🔴La audiencia para reabrir el expediente de acusación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue diferida al martes a las 9:45 horas.



El senador morenista Javier Corral deberá comparecer como agraviado.



🗞️Juan Antonio Jiménez @Radio_Formulapic.twitter.com/ksNXwFgl2f — Azucena Uresti (@azucenau) May 29, 2026

Ni Javier Corral ni Maru Campos han hecho declaraciones públicas al respecto. Desde el jueves hasta primera hora del viernes, el Senado llevó a cabo una extensa sesión como parte del periodo extraordinario, en donde se aprobaron las reformas al Poder Judicial, la nulidad de elecciones por “injerencia extranjera”, entre otros puntos.

La sesión se extendió por 33 horas y estuvo marcada por conflictos, altercados, enfrentamientos verbales y otros episodios.

Abogado de Maru Campos acusa “presión política” contra gobernadora

Respecto a la ausencia de Javier Corral, el abogado de Maru Campos, Roberto Gil Zuarth, aseguró que se tomó en cuenta que el legislador estuvo llevando a cabo actividades legislativas en su papel de presidente de la Comisión de Justicia del Senado, lo cual cobró relevancia durante la discusión de la reforma judicial.

🔴Roberto Gil Zuarth aseguró que existe una “presión política natural” contra Maru Campos



El abogado de la gobernadora de Chihuahua acudió a la audiencia derivada de la impugnación presentada por Javier Corral sobre un caso de presunto secuestro en 2024pic.twitter.com/QrJIZhyiTD — Azucena Uresti (@azucenau) May 29, 2026

Sin embargo, el abogado vinculó esta actividad legislativa con una “presión política natural” contra la gobernadora de Chihuahua, y aseguró que se trabajará para evitar que esta influya en la apertura de una carpeta de investigación contra la titular del Ejecutivo estatal.

“Entonces hay una presión política natural y eso es lo que justamente venimos a evitar, que por presión política el juez determine volver a someter a la gobernadora Maru Campos a una carpeta de investigación”, dijo Gil Zuarth en entrevista con medios.

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