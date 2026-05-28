Maru Campos manipuló información de audiencia ante FGJCDMX: Bertha Alcalde

Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, acusó este jueves que María Eugenia Campos, la Gobernadora de Chihuahua, manipuló la información de su audiencia de impugnación tras ser señalada de intento de secuestro por el exgobernador, Javier Corral.

“Consideramos se manipuló la información desde un inicio para otro tipo de objetivos y decir de manera muy concreta en este caso qué fue lo que pasó. Nosotros recibimos una denuncia, como ya fue público, por parte del Senador Javier Corral”, dijo la Fiscal a medios de comunicación.

La titular de la fiscalía local también apuntó que no había delito alguno que perseguir tras los sucesos ocurridos en agosto de 2024, además de enfatizar que su dependencia actuó en estricto apego a derecho durante las indagatorias del caso.

TE RECOMENDAMOS: Con una inversión superior a 11 mmdp Conagua reforzará suministro de agua en San Quintín con nuevos pozos profundos

Maru Campos inaugura el nuevo Centro de Justicia para Mujeres en Parral. ı Foto: Especial.

LA GOBERNADORA Maru Campos, ayer, en un videomensaje en redes sociales ı Foto: Captura de video

Caso Javier Corral revive disputa entre Chihuahua y Fiscalía CDMX

Este caso se remonta a agosto de 2024, fecha en la cual elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron capturar al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en un bar de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Los agentes pretendían ejecutar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado agravado y corrupción, relacionados con un presunto desvío de 98 millones de pesos durante su gestión como gobernador.

Al estar rodeado, el equipo de Javier Corral llamó a autoridades de la Ciudad de México para denunciar que agentes armados pretendían detenerlo ilegalmente en una zona donde no tenían jurisdicción.

El senador Javier Corral Jurado, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Fiscalía de Chihuahua no tenía facultades para operar en CDMX

Ulises Lara, el entonces Fiscal capitalino, expuso que la Fiscalía de Chihuahua no contaba con un oficio de colaboración interinstitucional con el cual, pudiera actuar fuera de su estado.

En torno a la conclusión de la disputa entre Javier Corral y María Eugenia Campos, Bertha Alcalde Luján añadió en conferencia de prensa que la determinación tomada demuestra que la fiscalía capitalina es objetiva, totalmente imparcial y ve más allá de los intereses de cualquier círculo político.

“Si la fiscalía cierra el caso porque no existe delito que perseguir y la persona denunciante tiene el derecho de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales de impugnar esta determinación”, sentenció Alcalde Luján.

Conviene aclarar que, en el momento en el cual Javier Corral iba a ser detenido por autoridades de Chihuahua, fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía de la Ciudad de México donde más tarde, quedó en libertad.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL