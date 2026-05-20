UIF investiga a 12 personas y dos empresas tras designación de OFAC por vínculos con el Cartel de Sinaloa

Fachada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.

Tras la designación y sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra 12 personas y dos empresas vinculadas al Cartel del Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que realizó un análisis de los sujetos designados para “identificar posibles redes adicionales” que hayan usado recursos de procedencia ilícita y en caso de ser necesario tomar las medidas legales pertinentes; además, destacó la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

“En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes”, indicó la dependencia.

En una fotografía ilustrativa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

La UIF señaló que una de las redes de lavado de dinero opera con criptomonedas y que “se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales” que se utilizaron para dispersar los recursos ilícitos.

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Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que hay coordinación con la autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico y con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que se preserve el sistema financiero y reducir los riesgos del uso de recursos ilícitos.

EU sanciona a presuntas redes financieras del Cártel de Sinaloa

Según la OFAC, entre los designados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés y quien presuntamente lidera una red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa vinculada a la facción “Los Chapitos” y ha hecho uso de criptomonedas y transferencias bancarias para distribuir “las ganancias de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos a líderes del Cártel de Sinaloa en México. Además de lavar dinero proveniente del narcotráfico, Ojeda Avilés también participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina”.

Asimismo, a Jesús Alonso Aispuro Félix, quien presuntamente es el principal intermediario financiero entre la red de narcotráfico y de lavado de dinero, “se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas”.

Las autoridades estadounidenses también identificaron al empresario Alfredo Orozco Romero, quien es asesor de seguridad de Ojeda Avíles y “cobrador de deudas por envíos de cocaína”, e incluso controla una empresa de seguridad con razón social Grupo Especial Mamba Negra y un restaurante mexicano de nombre Gorditas Chiwas, el cual es operado través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, “quienes actúan como sus testaferros de confianza”.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 12 personas ligadas al Cártel de Sinaloa. ı Foto: Departamento del Tesoro

La OFAC destacó que los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses “quedan bloqueados y deben ser notificados”.

“Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC”, puntualizó.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refuerza acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro… pic.twitter.com/JiXEuWJ44G — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026

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cehr