En Culiacán

Detienen en Culiacán a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez

El Registro Nacional de Detenciones confirmó el arresto del boxeador mexicano

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez
Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez Foto: Especial
Por:
Elizabeth Hernández

Autoridades federales registraron la detención de Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, este miércoles 20 de mayo en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con una ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte oficial, la Policía Estatal Preventiva realizó el arresto a las 8:53 horas en Aguaruto, sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura del kilómetro 9.5. El registro ubica el punto entre el complejo de seguridad pública y el juzgado federal.

El documento coloca a Chávez Carrasco a disposición del Centro Penitenciario Aguaruto, en la capital sinaloense. La consulta, hecha a las 17:57 horas, también asentó que el detenido aparecía en trasladó hacia ese centro estatal.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del sorteo 4215 del Melate, Revancha y Revanchita de este 20 de mayo del 2026.
Sorteos

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4215 del 20 de mayo del 2026

Sin alias registrado, la ficha describe al detenido como un hombre de 1.80 metros de estatura, tez morena clara, complexión delgada, cabello corto castaño y ojos cafés. Al momento del arresto vestía camisa azul de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Como antecedente, el caso ocurre después de la detención de su hermano Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestó el 2 de julio del año pasado en Studio City, California, por una orden vigente en México vinculada con delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

Más tarde, ICE reportó la deportación de Chávez Jr. a México, donde quedó a disposición de las autoridades por el proceso abierto en su contra. La agencia estadounidense también lo señaló por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por ahora, la ficha del Registro Nacional de Detenciones no precisa el delito, la carpeta de investigación ni la autoridad ministerial relacionada con el arresto de Chávez Carrasco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

TE RECOMENDAMOS:
Fachada del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa.
Por lavado de dinero

UIF investiga a 12 personas y dos empresas tras designación de OFAC por vínculos con el Cartel de Sinaloa


Google Reviews