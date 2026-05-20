Detienen en Culiacán a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez

Autoridades federales registraron la detención de Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, este miércoles 20 de mayo en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con una ficha del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte oficial, la Policía Estatal Preventiva realizó el arresto a las 8:53 horas en Aguaruto, sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura del kilómetro 9.5. El registro ubica el punto entre el complejo de seguridad pública y el juzgado federal.

El documento coloca a Chávez Carrasco a disposición del Centro Penitenciario Aguaruto, en la capital sinaloense. La consulta, hecha a las 17:57 horas, también asentó que el detenido aparecía en trasladó hacia ese centro estatal.

#ÚLTIMAHORA | 🔴 DETIENEN A HIJO DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ



Omar Chávez Carrasco fue detenido esta mañana en Culiacán, cerca del complejo de seguridad, y trasladado al penal de Aguaruto.



Su ficha ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones.



Hasta ahora se desconoce el delito. pic.twitter.com/RzoBKk5iYZ — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) May 21, 2026

Sin alias registrado, la ficha describe al detenido como un hombre de 1.80 metros de estatura, tez morena clara, complexión delgada, cabello corto castaño y ojos cafés. Al momento del arresto vestía camisa azul de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Como antecedente, el caso ocurre después de la detención de su hermano Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestó el 2 de julio del año pasado en Studio City, California, por una orden vigente en México vinculada con delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

Más tarde, ICE reportó la deportación de Chávez Jr. a México, donde quedó a disposición de las autoridades por el proceso abierto en su contra. La agencia estadounidense también lo señaló por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por ahora, la ficha del Registro Nacional de Detenciones no precisa el delito, la carpeta de investigación ni la autoridad ministerial relacionada con el arresto de Chávez Carrasco.

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MSL