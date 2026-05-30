Choque múltiple en la México - Pachuca provoca tráfico con dirección a CDMX | VIDEO

Choque múltiple en la autopista México - Pachuca provoca tráfico intenso; reportan un herido.

Un choque múltiple en la autopista México - Pachuca dejó al menos una persona lesionada, según reportes, y provoca tráfico intenso con dirección a la Ciudad de México la mañana de este sábado.

Medios locales informaron que a primera hora del día se registró un choque tipo “carambola” a la altura del kilómetro 17 de la citada autopista, con dirección a la capital mexicana.

🚨🚫❌ Reporte Vial: Autopista México-Pachuca



¡Atención! ⚠️



🚗 Autopista México-Pachuca: Se registra fuerte carga vehicular con dirección a Indios Verdes derivado de un accidente reportado previamente.



30 de mayo de 2026#ChismososDeLaZonaSur #Pachuca pic.twitter.com/9IDh20UUkI — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) May 30, 2026

En videos compartidos por medios, se aprecia el dispositivo de seguridad instalado alrededor del accidente, en el cual habrían estado involucrados al menos cuatro vehículos.

En las grabaciones se aprecian grúas, patrullas, ambulancias y una larga fila de tráfico antes del cierre por el choque múltiple.

Así se ve desde el aire la afectación vial en la autopista México-Pachuca debido a un choque múltiple a la altura del kilómetro 17, con dirección a la CDMX, en Ecatepec, Edomex.



Sigue toda la información en https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/2JaisvKTK0 — NMás (@nmas) May 30, 2026

Posteriormente, Guardia Nacional Carreteras confirmó el cierre parcial a la circulación y pidió a los transeúntes manejar con precaución y seguir indicaciones de las autoridades viales.

“#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 017+000, de la carretera México (Ecatepec). Ent. Tizayuca, con dirección a Ciudad de México. Atienda indicación vial”, escribió Guardia Nacional Carreteras en una publicación en X.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 017+000, de la carretera México (Ecatepec). Ent. Tizayuca, con dirección a Ciudad de México. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Un4FKfDP5O — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 30, 2026

De manera preliminar, se reportó una persona lesionada, si bien no se han dado a conocer más detalles de este accidente, quién lo provocó, cuál es el balance de heridos o posibles fallecidos o si el o los lesionados fueron trasladados.

Autoridades del Estado de México e Hidalgo no han emitido alguna comunicación de manera independiente.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

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