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Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 30 de mayo

Estos son los cierres y desvíos de este 30 de mayo en la Autopista México-Pachuca

Autopista México-Pachuca
Autopista México-Pachuca Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este sábado 30 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente por los traslados de fin de semana entre la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

Para esta jornada se prevé un incremento gradual en la movilidad desde las primeras horas del día, especialmente en dirección de salida de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Valle de México.

La autopista opera con normalidad y, hasta el momento, no se tienen reportes de afectaciones mayores, cierres por obras o desvíos permanentes que impacten la circulación.

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Además, no existen avisos oficiales sobre movilizaciones o protestas programadas que afecten directamente esta vía durante la jornada.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta ahora, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 30 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Sin embargo, como ocurre habitualmente en una de las carreteras más transitadas del centro del país, pueden presentarse afectaciones temporales derivadas de accidentes, vehículos descompuestos o incrementos repentinos en la carga vehicular.

Por ello, se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los reportes viales antes y durante su trayecto.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se registra mayor concentración de vehículos son:

  • La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec
  • La zona de Ojo de Agua, en Tecámac
  • El tramo Tizayuca–Tepojaco
  • Los accesos hacia Indios Verdes

En estas zonas suelen registrarse reducciones de velocidad durante los periodos de mayor movilidad.

Recomendaciones para automovilistas

  • Anticipar tiempos de traslado
  • Revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir
  • Respetar los límites de velocidad
  • Consultar reportes viales en tiempo real

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 30 de mayo, y hasta el momento no hay afectaciones previstas que compliquen la circulación de manera significativa.

No obstante, debido a la movilidad habitual de fin de semana, se recomienda planificar el viaje con anticipación y mantenerse atento a cualquier actualización de las autoridades viales.

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MSL

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