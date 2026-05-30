Gobierno incauta en 19 meses huachicol como para llenar 39 albercas olímpicas

El decomiso de un millón 71 mil litros de hidrocarburo ilegal en Cadereyta, Nuevo León, entró al grupo de los mayores golpes contra el huachicol en los últimos ocho años, al colocarse en el noveno lugar por volumen entre los aseguramientos individuales documentados desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con una revisión elaborada por La Razón, los 12 mayores golpes identificados en ese periodo suman 45 millones 895 mil 268 litros, cantidad suficiente para llenar más de 18 albercas olímpicas.

La operación confirmó el peso de Nuevo León dentro de una ruta donde convergen almacenamiento, traslado carretero, ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y redes vinculadas con el contrabando de hidrocarburos. En menos de un año, la entidad apareció en tres de los 12 mayores aseguramientos del sexenio actual.

El Dato: Senadores de EU presentaron una iniciativa de ley que obliga al Departamento de Guerra a informar las acciones contra el contrabando de combustible ligado al narco.

De acuerdo con autoridades federales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon un predio ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, luego de trabajos de inteligencia que lo identificaron como punto de resguardo de probable combustible ilegal.

En el inmueble se localizaron 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de un líquido negro y amarillo que quedó bajo análisis pericial. También hallaron tractocamiones, autotanques, dollys, frac tank, 409 cubitanques, silos de almacenamiento, motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque. Lo asegurado quedó bajo resguardo del Ministerio Público de la Federación.

Desde octubre de 2024, el Gobierno federal ha reportado más de 98 millones de litros asegurados en 26 entidades en 19 meses, lo que equivale a llenar 39 albercas olímpicas, y mil 938 tomas clandestinas clausuradas durante el primer año de Sheinbaum.

Predio usado para almacenar combustible ilegal en Cadereyta, Nuevo León, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Si el volumen de los 12 principales aseguramientos de huachicol en la administración actual se valuara al precio promedio nacional del diésel reportado por Profeco en mayo de este año, el monto superaría los mil 259 millones de pesos. La cifra es referencial, porque los comunicados oficiales no siempre precisan el tipo de hidrocarburo asegurado.

El caso de mayor volumen asegurado en la era Sheinbaum ocurrió en Coahuila: 15 millones 480 mil litros de combustible en 129 carrotanques localizados en Ramos Arizpe y Saltillo.

Tamaulipas ocupa el segundo punto con 10 millones de litros de diésel vinculados con un buque que llegó al puerto de Tampico y cateos posteriores en Altamira. Reynosa sumó dos golpes dentro del ranking. En marzo, la FGR reportó dos millones 189 mil litros en un inmueble. En julio de 2025, otro cateo en esa ciudad dejó un millón 802 mil 650 litros.

Otro frente es Baja California, donde el aseguramiento en un predio de El Sauzal, Ensenada, alcanzó siete millones 944 mil litros. La localización del combustible reforzó la hipótesis de operaciones de gran escala fuera del esquema clásico de tomas clandestinas.

938 tomas clandestinas clausuradas en 1.er año de la Presidenta

Tabasco representa el principal corredor de los decomisos ligados al almacenamiento masivo y al procesamiento irregular de hidrocarburo. En el municipio de Centro se reportaron tres millones 123 mil 200 litros; en Comalcalco, un millón y medio de litros, una máquina procesadora y presas de crudo; en Cunduacán, otros 880 mil litros.

En nuevo Nuevo León aparecen también aseguramientos en Allende, con un millón 200 mil litros, mientras que en Santa Catarina, la FGR localizó un túnel conectado a un poliducto de Pemex y decomisó 205 mil 418 litros.

Registros de incidencia citados a partir de datos de la FGR colocaron a la entidad entre las que registraron más delitos en materia de hidrocarburos durante 2025. Su posición industrial, la red de carreteras hacia Tamaulipas y Coahuila, y la cercanía con rutas de comercio exterior explican parte de su relevancia.

Acciones certeras ı Foto: Especial

Bajo ese criterio, Cadereyta queda entre los 10 mayores golpes individuales documentados en ocho años. Su lugar en la lista confirma que Nuevo León dejó de ser un punto periférico y pasó a formar parte del núcleo operativo del huachicol de alto volumen.

Frente a los registros del sexenio anterior, los de la actual administración destacan por tratarse de golpes individuales. En el gobierno de López Obrador, las cifras más altas localizadas corresponden sobre todo a balances estatales elaborados por meses o años.

Cae ligado a evasión fiscal

Por Elizabeth Hernández

La Fiscalía General de la República detuvo a Jesús Ricardo “P”, probable integrante de los “petrofactureros”, una red de personas físicas y morales vinculada con más de 40 empresas bajo investigación por presunta simulación de actividades en los sectores logístico, energético y de transporte para huachicol fiscal.

La detención se realizó en el marco de cuatro cateos en inmuebles de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, Nuevo León, como parte de una indagatoria contra estructuras relacionadas con el contrabando de hidrocarburo.

La FGR detalló que la organización habría utilizado empresas sin infraestructura real para aparentar operaciones comerciales. La documentación localizada durante los operativos estaría ligada con al menos tres compañías investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En los inmuebles localizaron además un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, junto con diversa documentación y objetos relacionados con el caso.