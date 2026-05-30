Y avanza proceso en EU

Por cierto que el procesamiento del caso Sinaloa por parte de la justicia de Estados Unidos también sigue su curso y se acaba de conocer que Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de la entidad y quien se entregó el 11 de mayo pasado a las autoridades del país vecino, deberá acudir ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Se ha informado que, por lo pronto, no será para que declare sobre los delitos que le imputan—conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento— sino para ser presentado ante la jueza Katherine Polk. Antes ya tuvo una comparecencia en la que le leyeron los cargos en su contra en la que se declaró no culpable. Se ha conocido que el exmando policiaco ha comenzado un proceso de diálogo con la autoridad antes de un juicio formal por lo que este último, incluso, podría no llevarse a cabo. Como sea pendientes.