La que se viene con la CNTE

Con la noticia, no tan buena, de que la próxima semana los capitalinos padecerán las movilizaciones de la CNTE. Es sabido que esta semana los maestros ya dieron una probadita de sus capacidades para desquiciar el tránsito y afectar en general la movilidad, aunque resulta que esta exhibición fue cortesía sólo de los profesores de la Sección 22. La movilización de ésta y otras secciones relevantes de la Coordinadora en realidad tendrá lugar a partir del lunes y es muy probable que estén subidas de intensidad. “No queremos cuestionamientos de los medios de comunicación de que si vamos a estar aquí el primero de junio, ¡es claro que vamos a estar aquí el primero de junio! Es claro que hay demandas centrales a nivel nacional y que esto es por una jubilación digna”, refirió ayer Yenny Aracely Pérez, dirigente de la 22, tras una reunión con funcionarios del Gobierno, en la que, dicen, no hubo acuerdos. Nos piden no perder de vista los amagos de que, ahora reforzados con otros contingentes, los docentes buscarán tomar el Zócalo, donde la FIFA tiene previsto llevar a cabo un Fan Fest. Y ante ello no queda otra que aplicar aquella de “¡agárrense!”.