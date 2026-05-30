Dan boletos de honor a jóvenes para el Mundial

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, premió a las jóvenes ganadoras de la dinámica nacional Representa a México en la Inauguración del Mundial, que convocó a niñas y adolescentes aficionadas y deportistas para acudir a los partidos de la Copa de Futbol 2026, en las distintas sedes mexicanas.

Entre las ganadoras se encuentra la deportista Karla Itzel Peña Vilchis, de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX), quien obtuvo el boleto correspondiente para asistir a uno de los encuentros que se realizarán en la sede de Guadalajara.

El Dato: El boleto que regaló la Presidenta es la entrada protocolaria número 0001 —Fila 1, Asiento 1— otorgada por la FIFA para el partido inaugural de la Copa Mundial 2026.

Para la sede de Monterrey, la ganadora fue Daira Yaretzi Díaz, de Oaxaca, quien destacó en la justa organizada por autoridades deportivas y educativas.

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Brianna Medina Cortés, originaria de Iztapalapa, CDMX, ganó el boleto donado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para asistir al partido inaugural que se disputará en la capital del país.

Las ganadoras mostraron su talento en el balompié y agradecieron la oportunidad para acudir al torneo de futbol más importante del mundo.

Al respecto, Sheinbaum Pardo y Brugada Molina señalaron que esta iniciativa buscó impulsar el talento femenino y promover el deporte entre las nuevas generaciones mediante actividades realizadas en parques, escuelas secundarias y planteles de bachillerato en todo el país.

El Gobierno federal destacó que las ganadoras no sólo acudirán a los encuentros mundialistas, sino que también representarán a México en un evento histórico para el país, que será una de las tres sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, presentó una versión especial de la canción “La niña futbolista”, interpretada por Julieta Venegas junto a un ensamble coral de jóvenes del Conservatorio Nacional de Música y otras agrupaciones invitadas.

La funcionaria federal explicó que esta producción busca acompañar las actividades rumbo al Mundial de Futbol 2026 con un mensaje enfocado en la igualdad, el empoderamiento femenino y la participación de niñas y jóvenes en el deporte.

Detalló que “La niña futbolista” es una canción original de Ignacio Silva, integrante de la agrupación Patita de Perro, banda mexicana reconocida por sus propuestas musicales dirigidas a las infancias y “por promover mensajes positivos”.

La Presidenta llamó a los clubes de futbol en México a fortalecer sus propias canteras y escuelas deportivas para impulsar el talento desde las comunidades más apartadas del país.

Además, reiteró que el deporte debe impulsarse “desde abajo” y con una visión social que permita generar oportunidades reales para las nuevas generaciones, al señalar la importancia de fomentar espacios deportivos accesibles para todos.

La titular del Ejecutivo federal consideró importante que los equipos profesionales cuenten con escuelas formativas donde niñas y niños puedan practicar futbol y aspirar, en un futuro, a integrarse a selecciones nacionales o equipos profesionales: “Que se formaran desde abajo, que tengan una visión social”.

En su intervención, el director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Rommel Pacheco, destacó los avances y resultados del Mundial Social 2026, proyecto impulsado por la Presidenta, y recordó que México albergará este importante evento internacional por tercera vez desde 1971, con lo que consolida su papel en el desarrollo deportivo internacional.

Pacheco informó que, desde el miércoles, se realiza la gran final del torneo nacional, donde participan 24 equipos representativos de diversas entidades federativas del país.

Inauguración será vista por 6 mil millones: FMF

| Por Tania Gómez |

EL PRESIDENTE de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola Peñalosa, compareció ante el Senado para presentar el balance económico y deportivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, que arranca el 11 de junio.

Ante los legisladores, Arriola Peñalosa informó que se prevé que la inauguración de la justa deportiva será presenciada por seis mil millones de personas, más de la mitad de la población mundial, y dejará una derrama económica de tres mil millones de dólares para México.

“El partido más visto del mundial es la inauguración y la final”, aseguró el directivo al señalar que la justa “Va a ser el ombligo del mundo en unos pocos días”.

13 partidos se jugarán en México en los tres estados sede

Al participar en la conferencia magistral Camino al Mundial 2026: Impacto económico y oportunidades para México, organizado por la Comisión de Economía del Senado, Mikel Arriola destacó que las obras de infraestructura vinculadas al torneo se realizaron sin generar pasivo público a las finanzas públicas.

En ese sentido, detalló que Jalisco recibió mil 400 millones de dólares; la Ciudad de México, tres mil 200 millones, y Nuevo León, tres mil 800 millones.

Además del impacto económico directo, el titular de la FMF proyectó un incremento del 44 por ciento en el flujo de visitantes durante el verano y un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 0.2 y 0.5 puntos porcentuales para este año y el siguiente.

“Tuvimos un proceso de inversión pública absolutamente transparente y sin deuda”, subrayó el directivo al asegurar que la Selección Mexicana de futbol registra audiencias seis veces mayores por partido y asistencias tres veces superiores que el equipo estadounidense en territorio norteamericano, ya que “tenemos 60 millones de aficionados allá”.