Motociclista muere luego de chocar contra Tesla en CDMX | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar en el que un motociclista se impacta con un automóvil Tesla luego de pasarse un alto en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió en la colonia Merced de la alcaldía Álvaro Obregón alrededor de las 23:05 horas de este sábado 10 de mayo, y el video que circula en redes sociales generó debate entre los internautas.

De acuerdo con algunas versiones, el conductor de la motocicleta; quien lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones, tenía alrededor de 25 y 30 años de edad, mientras que otras señalan que podría tener entre 35 y 40 años.

Después de la medianoche el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que los servicios de emergencia se encontraban laborando en el lugar del incidente.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran por percance en Anillo Periférico a la altura de Barranca del Muerto, alcaldía Álvaro Obregón pic.twitter.com/Oy206qLrzH — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 10, 2026

Se presume que quien conducía el vehículo Tesla era una mujer de 23 años de edad, quien también recibió atención médica en el lugar y fue trasladada para obtener una valoración.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Servicios Periciales y el Ministerio Público acudieron al lugar del accidente para realizar el levantamiento del cuerpo y pruebas para efectuar las investigaciones correspondientes.

Motociclista muere luego de chocar contra Tesla ı Foto: Captura de pantalla

Video del accidente en Álvaro Obregón

En el video del vehículo fue captado por la cámara de otro automóvil se aprecia el momento en el que el semáforo cambia de rojo a verde en el cruce de Barranca del Muerto y Anillo Periférico.

El Tesla comienza a avanzar, y tan solo unos segundos después se puede apreciar que el conductor de la motocicleta continúa aproximándose sin detenerse, por lo que el impacto directo contra el vehículo es inevitable.

Tras el impacto el hombre que manejaba la motocicleta sale proyectado, por lo que queda tirado en el suelo a unos metros de distancia de la motocicleta al igual que el casco que portaba.

El vehículo Tesla se orilló y permaneció en el lugar luego de que se registrara este trágico incidente, mientras que el vehículo que captó el video avanzó unos cuantos metros más para poder estacionarse.

En el video también se puede ver que no solamente el conductor del vehículo descendió para brindar apoyo, pues dos transeúntes que se encontraban cerca también se dirigen hacia el lugar de los hechos con notable angustia.

"Tesla":

Porque un motociclista chocó contra un Tesla en Álvaro Obregón tras no respetar el alto pic.twitter.com/8e1C29edaB — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 10, 2026

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