Marchas y bloqueos en CDMX HOY 10 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marcha de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM).

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 10 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 10 de mayo se prevé una marcha y nueve concentraciones.

Marchas

Colectivo: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM): En Monumento a la Revolución con destino al Zócalo Capitalino, desde las 16:00.

Concentraciones

Colectivo: Comunidad Estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM: En Academia de San Carlos, Academia No. 22, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Colectivo: Habitantes del Pueblo de San Juan Tlihuaca: En Av. Aquiles Serdán y Manuel Rivera Anaya, Col. El Rosario, Azcapotzalco, desde las 10:30.

Colectivo: Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100: En Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 11:00.

Colectivo: Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH): En Museo Nacional de Antropología, Av. Paseo de la Reforma y Calz. Gandhi, Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, desde las 12:00.

Colectivo: Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.

Colectivo: Grupo de Acción Revolucionaria (GAR): En Facultad de Ingeniería de la UNAM, Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán, desde las 13:00.

Colectivo: Colectiva Hijas de la Cannabis: En Glorieta de los Insurgentes, Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, desde las 15:00.

Colectivo: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT): En Secretaría de Gobernación (SEGOB), Abraham González No. 48, Col. Juárez, Cuauhtémoc, durante el día.

Colectivo: Siembra Cultura A.C.: En Explanada de la Estela de Luz, Av. Paseo de la Reforma No. 505, Col. Juárez, Cuauhtémoc, durante el día.

Citas Agendadas

Colectivo: Frente Popular Francisco Villa (FPFV): En Dirección General de Concertación Política, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Cuauhtémoc, desde las 11:00.

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