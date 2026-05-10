¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 10 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 10 de mayo

Marcha de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM).
Marcha de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM). Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 10 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 10 de mayo se prevé una marcha y nueve concentraciones.

Marchas

  • Colectivo: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM): En Monumento a la Revolución con destino al Zócalo Capitalino, desde las 16:00.

Concentraciones

  • Colectivo: Comunidad Estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM: En Academia de San Carlos, Academia No. 22, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 10:00.
  • Colectivo: Habitantes del Pueblo de San Juan Tlihuaca: En Av. Aquiles Serdán y Manuel Rivera Anaya, Col. El Rosario, Azcapotzalco, desde las 10:30.
  • Colectivo: Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100: En Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 11:00.
  • Colectivo: Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH): En Museo Nacional de Antropología, Av. Paseo de la Reforma y Calz. Gandhi, Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, desde las 12:00.
  • Colectivo: Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.
  • Colectivo: Grupo de Acción Revolucionaria (GAR): En Facultad de Ingeniería de la UNAM, Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán, desde las 13:00.
  • Colectivo: Colectiva Hijas de la Cannabis: En Glorieta de los Insurgentes, Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, desde las 15:00.
  • Colectivo: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT): En Secretaría de Gobernación (SEGOB), Abraham González No. 48, Col. Juárez, Cuauhtémoc, durante el día.
  • Colectivo: Siembra Cultura A.C.: En Explanada de la Estela de Luz, Av. Paseo de la Reforma No. 505, Col. Juárez, Cuauhtémoc, durante el día.

Citas Agendadas

  • Colectivo: Frente Popular Francisco Villa (FPFV): En Dirección General de Concertación Política, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Cuauhtémoc, desde las 11:00.

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