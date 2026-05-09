Marchas y bloqueos en CDMX HOY 9 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha por la diversidad en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de mujeres en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 9 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 9 de mayo se prevé una marcha y 11 concentraciones.

Marchas

Movimiento por la Diversidad en Tláhuac: Inicia en la Glorieta “Paso del Conejo” (Av. Tláhuac y Av. Acueducto) con destino a la Sede de la Alcaldía Tláhuac, Tláhuac, desde las 12:00.

Concentraciones

Familias Buscadoras de Rastros de Amor: En Coppel Tlalpan Azteca (Calz. de Tlalpan No. 3375), Coyoacán, desde las 09:00.

Colectivo “Hasta Encontrarlos”, Ciudad de México: En Estación “Tezonco” de la Línea 12 del Metro (Av. Tláhuac), Iztapalapa, desde las 10:00.

Direct Action Everywhere Ciudad de México: En Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Animal Save Movement Ciudad de México: En Restaurante “Casa de los Azulejos” (Francisco I. Madero No. 4), Cuauhtémoc, desde las 11:00.

We The Free Universities: En Monumento a la Revolución (11:00) y Palacio de Bellas Artes (17:00), Cuauhtémoc, desde las 11:00.

Frente de la Juventud Comunista en el Valle de México: En Jardín Tabacalera (Ignacio Mariscal No. 63), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Comunidad Estudiantil del CECyT No. 8 “Narciso Bassols” del IPN: En Estación “Ferrería/Arena Ciudad de México” de la Línea 6 del Metro, Azcapotzalco, desde las 13:30.

Colectiva Hijas de la Cannabis: En Glorieta de los Insurgentes (Corredor Oaxaca), Cuauhtémoc, desde las 15:00.

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín), Cuauhtémoc, desde las 18:00.

Anonymous for the Voiceless Ciudad de México: En Av. Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 18:00.

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