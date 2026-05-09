¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 9 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 9 de mayo

Aspecto de una marcha por la diversidad en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha por la diversidad en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de mujeres en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha de mujeres en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 9 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS:
Elementos de la SSC, al dar apoyo en la Línea 5 del Metro, el pasado 7 de mayo.
En las 16 alcaldías

SSC desplegará más de 13 mil policías por Día de las Madres

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 9 de mayo se prevé una marcha y 11 concentraciones.

Marchas

  • Movimiento por la Diversidad en Tláhuac: Inicia en la Glorieta “Paso del Conejo” (Av. Tláhuac y Av. Acueducto) con destino a la Sede de la Alcaldía Tláhuac, Tláhuac, desde las 12:00.

Concentraciones

  • Familias Buscadoras de Rastros de Amor: En Coppel Tlalpan Azteca (Calz. de Tlalpan No. 3375), Coyoacán, desde las 09:00.
  • Colectivo “Hasta Encontrarlos”, Ciudad de México: En Estación “Tezonco” de la Línea 12 del Metro (Av. Tláhuac), Iztapalapa, desde las 10:00.
  • Direct Action Everywhere Ciudad de México: En Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc, desde las 10:00.
  • Animal Save Movement Ciudad de México: En Restaurante “Casa de los Azulejos” (Francisco I. Madero No. 4), Cuauhtémoc, desde las 11:00.
  • We The Free Universities: En Monumento a la Revolución (11:00) y Palacio de Bellas Artes (17:00), Cuauhtémoc, desde las 11:00.
  • Frente de la Juventud Comunista en el Valle de México: En Jardín Tabacalera (Ignacio Mariscal No. 63), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Comunidad Estudiantil del CECyT No. 8 “Narciso Bassols” del IPN: En Estación “Ferrería/Arena Ciudad de México” de la Línea 6 del Metro, Azcapotzalco, desde las 13:30.
  • Colectiva Hijas de la Cannabis: En Glorieta de los Insurgentes (Corredor Oaxaca), Cuauhtémoc, desde las 15:00.
  • Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín), Cuauhtémoc, desde las 18:00.
  • Anonymous for the Voiceless Ciudad de México: En Av. Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 18:00.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este sábado 9 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Menos tráfico, más pasos

Hoy No Circula sabatino: qué autos descansan este 9 de mayo 2026 en CDMX y Edomex


Google Reviews