SSC desplegará más de 13 mil policías por Día de las Madres

Elementos de la SSC, al dar apoyo en la Línea 5 del Metro, el pasado 7 de mayo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial de seguridad y vialidad en las 16 alcaldías de la capital del país con motivo de las celebraciones por el Día de las Madres.

El dispositivo estará vigente del 8 al 10 de mayo y contará con la participación de 13 mil 941 policías, quienes realizarán labores de vigilancia y prevención en lugares públicos de la capital, principalmente en plazas comerciales, restaurantes, panteones y otros puntos de concentración.

Para reforzar las acciones, la dependencia desplegará dos mil 97 vehículos, 20 motopatrullas, seis grúas, 15 ambulancias y ocho motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), además de cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores, que efectuarán sobrevuelos de vigilancia y apoyo operativo.

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La SSC informó que también se reforzarán los patrullajes y recorridos de seguridad en distintas colonias de la ciudad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias que participen en los festejos.

El personal de los Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) realizará el monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia para detectar incidentes y coordinar la respuesta de los elementos operativos desplegados en campo.

En materia de movilidad, efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito (SCT) llevarán a cabo acciones para garantizar la circulación peatonal y vehicular, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar estacionarse en lugares prohibidos y respetar el Reglamento de Tránsito.

La dependencia capitalina recordó que, para reportes, emergencias o información vial, la ciudadanía puede consultar las redes sociales oficiales de la SSC, del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), así como utilizar la aplicación móvil Mi Policía.

La ciudad contará, desde este sábado, con una gran variedad de actividades familiares donde podrán disfrutar de bailes y actividades artísticas, organizadas por el Gobierno capitalino que incluyó en la celebración a grupos icónicos de la cumbia, el merengue, la salsa y la música popular, entre ellos: Los Askis, Los Socios del Ritmo y Merenglass, todos con entrada libre.

También el domingo 10 de mayo, a las 12:00 horas, la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia dará un concierto gratis de Día de las Madres en el parque La Mexicana.