‘Coyoacán, atractivo para el mundo’, asegura Giovani Gutiérrez Aguilar.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, indicó que, en el corazón del centro histórico, será habilitada la Casa de la Copa del Mundo en donde se podrá atender a turistas que visiten México con motivo de este encuentro internacional de fútbol, el más importante del orbe.

Ante la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; la representante de la Presidencia para el Mundial, Gabriela Cuevas, así como Jurgen Mainka, director de FIFA México, el alcalde Giovani Gutiérrez comentó:

“En Coyoacán nos hemos preparado para recibir al turismo nacional e internacional, para que las y los vecinos de Coyoacán puedan presumir esta hermosa demarcación con su gastronomía, su cultura, su historia, sus museos y todas las acciones que hemos emprendido y que no son obras de relumbrón, sino obras que perduran”.

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Acompañado también por Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5; José Alfonso Zagbe, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Pamela Reducindo Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gutiérrez Aguilar, destacó la coordinación con que se han llevado estos trabajos para la organización.

“En Coyoacán vamos a recibir a buena parte de los turistas que visitarán México con motivo de la Copa del Mundo. Nosotros somos ‘front’, somos también parte importante del rostro de la ciudad y del país. Pero no sólo en el tema turístico, cultural o gastronómico, también en el de seguridad.

Participé en el Subcomité de Turismo de Ciudad de México para el Mundial FIFA 2026 ⚽️, junto con la secretaria de @turismocdmx, @alefrausto y @GabyCuevas, también representantes del Gobierno de México; autoridades federales y locales; así como con organizadores y representantes… pic.twitter.com/GN3UxFTasA — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 8, 2026

Hemos trabajado muy coordinados con la SSC, con la Marina -cuya sede está en Coyoacán- y hemos destinado importantes esfuerzos para tener iluminada la demarcación, con servicios urbanos, con repavimentación en donde no bacheamos, sino repavimentamos y donde llevamos más de 2 millones de metros cuadrados, con intervención en los 22 mercados, en deportivos, gimnasios y albercas, entre otras cosas”, indicó.

Giovani Gutiérrez comentó que Coyoacán ratificará su vocación turística, su importancia histórica, su riqueza cultural y la amabilidad y calidez de su gente, por ello habrá un gran festival durante la Copa del Mundo en donde habrá música, baile, gastronomía, fotografía, historia y muchas sorpresas para las y los visitantes.

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JVR