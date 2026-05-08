Detienen en CDMX al líder del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (SNTFGR), Humberto “N”, fue detenido en la alcaldía Coyoacán, según reveló una consulta al Registro Nacional de Detenciones (RND).

Los elementos de seguridad capturaron al líder sindical en la avenida División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, pasadas las 23:00 horas del jueves 7 de mayo de 2026.

Posteriormente, las autoridades de la Ciudad de México presentaron a Humberto “N” ante la Fiscalía de Investigación de delitos de Violencia Familiar (FIDVF), donde enfrentará las acusaciones en su contra.

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Humberto “N” fue acusado de presuntamente agredir a su pareja sentimental, de 51 años de edad, la noche del jueves, día en el que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX fueron por él.

La víctima aseguró que el líder sindical la golpeó después de una discusión. Tras la agresión, la mujer presentó una herida en la frente del lado derecho, por lo que no requirió traslado hospitalario.

Posteriormente, la pareja de Humberto “N” acudió a una unidad de apoyo de Atención de Violencia de Género / Violencia Contra la Mujer, cuyo personal orientó a la afectada a recibir apoyo legal y psicológico en las instalaciones correspondientes.

El arresto de Humberto “N”, de 68 años de edad, fue consultado en el Registro Nacional de Detenciones, el sistema oficial que documenta cada detención hecha en México.

En la ficha de captura, se incluyó una descripción física detallada del detenido: hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura, complexión delgada, tez morena y cabello corto.

Humberto “N” ha estado al frente del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República por más de 33 años.

Como secretario general del SNTFGR, Humberto Nava tenía a su cargo:

Representar legal, política y administrativamente a la organización y al Comité Ejecutivo Nacional

Intervenir en los asuntos jurídicos del Sindicato

Presidir los Consejos Nacionales

Designar personal

Cae líder del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República3 ı Foto: Especial.

Líder sindical presumió conocer a altos mandos de la FGR

De acuerdo con reportes periodísticos, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la FGR intentó evitar su arresto afirmando que conocía a personal de alto mando de la propia Fiscalía.

Además, presentó un documento que lo acreditaba como personal de una institución de justicia.

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JVR