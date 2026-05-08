Marchas y bloqueos en CDMX HOY 8 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Una manifestación de estudiantes de la UNAM en favor de la causa palestina, en fotografía de archivo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 8 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 8 de mayo se prevén dos marchas, 10 concentraciones y una cita.

Marchas

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM: En Academia de San Carlos (Academia No. 22) con destino a la Facultad de Artes y Diseño (Av. Constitución No. 601), desde las 10:00.

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM): En Monumento a la Revolución con destino al Zócalo Capitalino, desde las 16:00.

Concentraciones

Colectivo: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT): En Casa de Representación del Estado de Oaxaca (Shakespeare No. 68, Col. Anzures), Miguel Hidalgo, desde las 09:00.

Colectivo: Siembra Cultura A.C.: En Explanada de la Estela de Luz (Av. P. de la Reforma No. 505), Miguel Hidalgo, desde las 09:00.

Colectivo: Colectiva “Hilos”: En Glorieta del Ahuehuete (Cuauhtémoc) y Parque Centenario (Coyoacán), desde las 11:00.

Colectivo: Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Monumento a la Revolución (Plaza de la República), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Hijas de la Cannabis: En Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.

Colectivo: Firmas por Palestina MX: En Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia), Cuauhtémoc, desde las 12:30.

Colectivo: Músicos en Apoyo a Palestina: En Antigua Sede de la Embajada de Estados Unidos (Av. Paseo de la Reforma No. 305), Cuauhtémoc, desde las 16:00.

Colectivo: Vecinos de la Colonia Moctezuma: En Deportivo Moctezuma (Oriente 158 No. 225), Venustiano Carranza, desde las 18:00.

Colectivo: Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Juzgados de Control del Reclusorio Oriente (Av. Reforma No. 50), Iztapalapa, durante el día.

Citas Agendadas

Colectivo: Frente Popular Francisco Villa (FPFV): En Dirección General de Concertación Política (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera), Cuauhtémoc, desde las 11:00.

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