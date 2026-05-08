¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 8 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY martes 8 de mayo

Una manifestación de estudiantes de la UNAM en favor de la causa palestina, en fotografía de archivo.
Una manifestación de estudiantes de la UNAM en favor de la causa palestina, en fotografía de archivo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 8 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 8 de mayo se prevén dos marchas, 10 concentraciones y una cita.

Marchas

  • Comunidad Estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM: En Academia de San Carlos (Academia No. 22) con destino a la Facultad de Artes y Diseño (Av. Constitución No. 601), desde las 10:00.
  • Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM): En Monumento a la Revolución con destino al Zócalo Capitalino, desde las 16:00.

Concentraciones

  • Colectivo: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT): En Casa de Representación del Estado de Oaxaca (Shakespeare No. 68, Col. Anzures), Miguel Hidalgo, desde las 09:00.
  • Colectivo: Siembra Cultura A.C.: En Explanada de la Estela de Luz (Av. P. de la Reforma No. 505), Miguel Hidalgo, desde las 09:00.
  • Colectivo: Colectiva “Hilos”: En Glorieta del Ahuehuete (Cuauhtémoc) y Parque Centenario (Coyoacán), desde las 11:00.
  • Colectivo: Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Monumento a la Revolución (Plaza de la República), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Hijas de la Cannabis: En Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.
  • Colectivo: Firmas por Palestina MX: En Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia), Cuauhtémoc, desde las 12:30.
  • Colectivo: Músicos en Apoyo a Palestina: En Antigua Sede de la Embajada de Estados Unidos (Av. Paseo de la Reforma No. 305), Cuauhtémoc, desde las 16:00.
  • Colectivo: Vecinos de la Colonia Moctezuma: En Deportivo Moctezuma (Oriente 158 No. 225), Venustiano Carranza, desde las 18:00.
  • Colectivo: Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Juzgados de Control del Reclusorio Oriente (Av. Reforma No. 50), Iztapalapa, durante el día.

Citas Agendadas

  • Colectivo: Frente Popular Francisco Villa (FPFV): En Dirección General de Concertación Política (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera), Cuauhtémoc, desde las 11:00.

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