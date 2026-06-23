Exige refugio retorno de perros

La procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial reservó hasta 2031 la información sobre el retiro de los más de 800 perros y gastos franciscanitos.

El Refugio Franciscano, A.C., aseguró que ya cumplió con todos los requisitos establecidos por las autoridades capitalinas para el retorno de más de 800 animales retirados de su albergue en Cuajimalpa el pasado 7 de enero, y exigió que se concrete de inmediato su regreso.

En un comunicado dirigido a voluntarios y simpatizantes, la asociación civil afirmó que cuenta con los tres dictámenes favorables solicitados, que concluyó las adecuaciones del inmueble y que ya existe un acuerdo con autoridades, derivado de las mesas de trabajo sobre el proceso de restitución.

“Ha llegado el momento de poner fin al infierno que los franciscanitos han vivido desde el despojo del refugio y el posterior montaje que, de manera cruel y desalmada realizó la Fundación Haghenbeck por razones de dinero.

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“Han sido meses de sufrimiento para cientos de animales que nunca debieron salir de su hogar.

“No existe ya ningún motivo que justifique continuar con su penuria; es momento de que los franciscanitos regresen ya a su casa”, refirió el refugio.

La exigencia del albergue contrasta con un acuerdo previamente anunciado entre autoridades locales y la asociación civil.

El pasado 20 de mayo, este diario informó que ambas partes habían pactado el regreso de los animales en un plazo no mayor a dos semanas, de manera paulatina, como resultado de reuniones entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Gobierno capitalina, en el marco de las mesas de trabajo iniciadas desde enero.

De haberse cumplido ese calendario, el retorno de los ejemplares habría ocurrido durante la primera semana de junio de 2026; sin embargo, hasta la fecha no hay registro público de que dicho proceso se haya concretado.