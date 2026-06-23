Reanudan ser v icio en 4 estaciones del Metro

Clara Brugada (centro), ayer, platica con una usuaria de la Línea 2.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2 del Metro, tras una intervención integral que incluyó mantenimiento mayor a vías, trenes, sistemas eléctricos, hidráulicos y de seguridad, así como la renovación de espacios en estaciones.

Durante el acto la autoridad informó que la modernización de la Línea 2 representó una inversión total de dos mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones provinieron de recursos federales vinculados a apoyos para entidades sede del Mundial de Futbol. El resto lo aportó la administración local.

El TIp: El director del Metro, Adrián Rubalcava, pintó con aerosol un muro de la estación Tasqueña para demostrar que el nuevo material permite borrar cualquier trazo ilegal.

“El Mundial durará unas semanas, pero el Metro seguirá moviendo a millones de personas todos los días. Por eso destinamos hasta el último peso de los recursos federales a mejorar el sistema de transporte más importante del Valle de México”, comentó.

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Brugada Molina sostuvo que los recursos se destinaron a obras estructurales y permanentes, no a intervenciones superficiales; afirmó que la Línea 2, con más de medio siglo de operación, requería una intervención profunda por su nivel de desgaste y su alta demanda.

53 mil 500 usuarios diarios tiene la estación Tasqueña

El director general del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava Suárez, detalló que la intervención permitió la recuperación de siete trenes, pasando de 27 a 34 en operación.

También se realizaron trabajos de rehabilitación en sistemas de tracción, iluminación, ventilación, señalización, videovigilancia y contra incendios.

De acuerdo con las autoridades, las cuatro estaciones benefician a más de 100 mil usuarios diarios, con mejoras en accesibilidad, iluminación LED, señalética, pisos, torniquetes y la incorporación de guías podotáctiles para personas con discapacidad visual.

Mil 800 luminarias instalaron autoridades en la Línea 2

MÁS OBRAS. Brugada Molina anunció que la estación Chabacano, de la Línea Azul, abrirá hoy luego de la finalización de su rehabilitación integral.

De acuerdo con autoridades del Metro, los trabajos en Chabacano incluyeron mantenimiento mayor, renovación de iluminación, señalética, accesos y áreas de transbordo, además de adecuaciones para optimizar el flujo de usuarios en una estación de alta afluencia y correspondencia entre líneas.

Además, las autoridades capitalinas informaron que la siguiente etapa de modernización del Metro será la Línea 3, que conecta a las estaciones Indios Verdes y Universidad.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que el modelo aplicado en la Línea 2 servirá como base para la intervención en la Línea 3, bajo una lógica de mantenimiento continuo con afectaciones mínimas a los usuarios.