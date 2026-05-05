Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN, en CDMX, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 5 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 5 de mayo se prevén ocho concentraciones y una cita.

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarlos”, Ciudad de México: En Estación “Garibaldi/Lagunilla”, Línea 8 del Metro (Av. Ignacio López Rayón y Av. Paseo de la Reforma), Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano: En Monumento a la Revolución (10:00) y Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98) a las 11:30, Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100: En Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2), Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía: En Escuela Superior de Economía del IPN (Av. Plan de Agua Prieta No. 66), Miguel Hidalgo, desde las 10:00.

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Observatorio Vecinal Verónica Anzures: En Calz. Gral. Mariano Escobedo y Laguna de Mayran, Miguel Hidalgo, desde las 14:00.

Frente por la Vivienda Joven: En República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 16:00.

Colectivo “Radio Rabiosa”: En Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria), Coyoacán, desde las 17:00.

Citas Agendadas

Unión de Artesanos Indígenas del Centro Histórico: En Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294), Cuauhtémoc, desde las 11:30.

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