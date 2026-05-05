¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY martes 5 de mayo

Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha contra las desapariciones en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN, en CDMX, en 2025.
Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN, en CDMX, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 5 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS:
Ola de calor CDMX
Tómalo en cuenta

Ola de calor CDMX: Estas son las alcaldías con alerta por altas temperaturas HOY 5 de mayo

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 5 de mayo se prevén ocho concentraciones y una cita.

Concentraciones

  • Colectivo “Hasta Encontrarlos”, Ciudad de México: En Estación “Garibaldi/Lagunilla”, Línea 8 del Metro (Av. Ignacio López Rayón y Av. Paseo de la Reforma), Cuauhtémoc, desde las 10:00.
  • Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano: En Monumento a la Revolución (10:00) y Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98) a las 11:30, Cuauhtémoc, desde las 10:00.
  • Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100: En Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2), Cuauhtémoc, desde las 10:00.
  • Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía: En Escuela Superior de Economía del IPN (Av. Plan de Agua Prieta No. 66), Miguel Hidalgo, desde las 10:00.
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Observatorio Vecinal Verónica Anzures: En Calz. Gral. Mariano Escobedo y Laguna de Mayran, Miguel Hidalgo, desde las 14:00.
  • Frente por la Vivienda Joven: En República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 16:00.
  • Colectivo “Radio Rabiosa”: En Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria), Coyoacán, desde las 17:00.

Citas Agendadas

  • Unión de Artesanos Indígenas del Centro Histórico: En Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294), Cuauhtémoc, desde las 11:30.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Un agente y su binomio canino inspeccionan la caja del tractocamión, ayer.
Con apoyo de binomios caninos

Aseguran 1 t de droga dentro de tráiler