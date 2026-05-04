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Marchas y bloqueos en CDMX HOY 4 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY lunes 4 de mayo

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de mujeres en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha de mujeres en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 4 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 4 de mayo se prevén cinco concentraciones y una cita.

Concentraciones

  • Colectivo: Organizaciones y Colectivos Indígenas: En Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Sobrevivientes del Caso Texcoco, Atenco: En Panteón San Jerónimo, F.C. de Cuernavaca No. 2851, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras, desde las 12:00.
  • Colectivo: “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Sur 79 No. 358, Col. Lorenzo Boturini, Alc. Venustiano Carranza, desde las 12:00.
  • Colectivo: Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán: En Estadio Banorte (bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 18:30.

Citas Agendadas

  • Colectivo: Alianza de las Comunidades Indígenas Autónomas de la Ciudad de México: En Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, 20 de Noviembre, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

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