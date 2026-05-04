Marchas y bloqueos en CDMX HOY 4 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de mujeres en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 4 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 4 de mayo se prevén cinco concentraciones y una cita.

Concentraciones

Colectivo: Organizaciones y Colectivos Indígenas: En Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Sobrevivientes del Caso Texcoco, Atenco: En Panteón San Jerónimo, F.C. de Cuernavaca No. 2851, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras, desde las 12:00.

Colectivo: “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Sur 79 No. 358, Col. Lorenzo Boturini, Alc. Venustiano Carranza, desde las 12:00.

Colectivo: Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán: En Estadio Banorte (bajo puente), Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 18:30.

Citas Agendadas

Colectivo: Alianza de las Comunidades Indígenas Autónomas de la Ciudad de México: En Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, 20 de Noviembre, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00.

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