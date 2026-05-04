Reporta el IECM votación histórica y la ciudadanía cuestiona falta de difusión

Una mujer mete a las urnas del IECM sus votos en las consultas de ayer

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) registró una participación ciudadana histórica en la elección para elegir Comités de Participación Ciudadana (Copaco) y la consulta sobre Presupuestos Participativos para sus colonias con más de 40 mil participantes; no obstante, capitalinos consideraron que falta más información sobre este ejercicio.

Habitantes de la capital demandaron a las alcaldías, al Gobierno local y al órgano, mayor difusión de estos ejercicios, pues consideraron que es muy poca, lo cual provoca que muchas personas desconozcan sobre este derecho que tienen, como ocurrió ayer.

El Dato: El IECM consideró como histórico el registro de 64 mil 960 capitalinos inscritos en el Sistema Electrónico por Internet, quienes tuvieron la oportunidad de votar a distancia.

“No tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado. Ahora llegué a enterarme en el momento, porque tuve suerte de llegar a la reunión de los candidatos y como estaban mencionando los proyectos, es por lo que este año entendí mejor cómo se movía bien lo de los Copaco“, externó a La Razón César López, quien tuvo su primera experiencia al elegir los proyectos para San José Aculco, en Iztapalapa.

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De acuerdo con el vecino, si hubiera una sola palabra para describir cómo se enteró de la renovación de más de mil 764 Copaco y la elección de entre 18 mil 578 de los proyectos del Presupuestos Participativos, sería azar, pues, en ocasiones, no hay difusión suficiente de estos ejercicios.

En la sesión de la jornada, el secretario Ejecutivo del IECM, Bernardo Núñez Yedra, explicó en el reporte de las 18:00 horas que de las 65 mil 165 personas registradas en el SEI para votar de manera anticipada entre el 20 y el 30 de abril. Quienes ejercieron su derecho fueron 40 mil 15.

4 mil 400 millones de pesos es la bolsa para las obras del Participativo

Los registros del órgano electoral muestran que la cifra es mayor a la registrada en un proceso similar, con dos consultas de Presupuesto Participativo, en 2023, cuando la autoridad electoral registró 14 mil cinco sufragios. También es más que en 2020, fecha en la cual hubo seis mil 889.

Núñez Yedra detalló además que 386 de 459 personas en estado de postración, incluidas aquellas cuidadoras primarias, emitieron su sufragio en esta jornada, de las cuales 127 lo hicieron por el SEI y el resto mediante boleta.

Asimismo, 64.4 por ciento de las 352 personas en prisión preventiva participó en este ejercicio y 65 de 297 residentes en el extranjero hicieron lo propio.

El pasado 17 de abril, la consejera electoral, Cecilia Aída Hernández Cruz, dijo a este diario que debido al alto número de registros en el SEI se esperaba una buena participación ciudadana, aunque reconoció que ésta sería de menos de 10 por ciento de la lista nominal, pues aún falta difusión de este tipo de ejercicios.

“Muchas personas todavía no saben que existe el Presupuesto Participativo o si lo conocen, muchas veces no saben cómo participar. Esto (el récord) quiere decir que, poco a poco, y es una hipótesis, la ciudadanía se ha apropiado del ejercicio, informándose más”, mencionó.

5 millones 258 mil 709 boletas fueron impresas para las consultas

Irma Yolanda, quien dijo vivir en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, comentó que jamás había escuchado la palabra Copaco y mucho menos sabía lo que era el Presupuesto Participativo.

“Yo no sabía nada de esto, apenas este año me enteré y quise venir, pero no sé muy bien cómo funciona esto del Copaco, nadie me había explicado y hasta ahora más o menos sí le entiendo, pero no ando muy metida en esto. Supongo que es sólo para gente que se dedica a estas consultas o funcionarios de casilla”, manifestó.

En las mesas de recepción M-01 y M-02, del Distrito 9, de la alcaldía Cuauh-témoc se registró una participación variada, pues la primera, ubicada a un costado de la Plaza de Santo Domingo, hasta las 15:00 horas habían acudido 16 votantes, en tanto en la segunda, en la calle Incas, al menos 100 hasta las 15:30 horas.

De acuerdo con la funcionaria del IECM presente en ese distrito, Mercedes Avilés, la cantidad de participación en cada mesa dependió de la cantidad de difusión que tuvo la misma comunidad sobre los proyectos y los candidatos para la representación de lugar.

“La cantidad de participación por parte de las y los vecinos depende de qué tanto ellos mismos socializaron las propuestas y qué tanto les importe su comunidad, nada más eso”, señaló.

Este diario observó que la mayoría de votantes fue mujer y hombre de más de 50 años, pero los jóvenes también participaron, como Karla Sepúlveda, de 21 años, quien sufragó en pro de un proyecto para mejorar el estado de su vecindad.

Los sufragios ı Foto: Especial

LOS PENDIENTES. A la falta de información sobre este ejercicio se suma que hay alcaldías que registran retrasos en las obras ganadoras del Presupuesto Participativo del año pasado.

Un reciente informe del IECM sobre el avance de estos trabajos muestra que 165 comités de ejecución y verificación (de mil 837 totales) señalaron que sus respectivas demarcaciones incurrieron en incumplimiento de los proyectos mediante atrasos, omisiones, mal uso del recurso público y otras irregularidades. La mayoría de incidentes tuvo lugar en la alcaldía Iztapalapa, gobernada por la morenista Aleida Alavez Ruiz.

Al respecto, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, dijo en entrevista que algunas de las situaciones registradas tuvieron que ver con el desarrollo de la elección del Poder Judicial, del 1 de junio de 2025.

“Hay una circunstancia con el presupuesto participativo 2025, porque recordemos que, teóricamente, de acuerdo con la ley, no puede coincidir el ejercicio consultivo con una elección, pero tuvimos una elección extraordinaria que fue la del Poder Judicial, por lo que la elección del Presupuesto Participativo se llevó en agosto y eso dio muy poco tiempo a las alcaldías para que pudieran ejecutar los proyectos”, afirmó la funcionaria al inicio de la jornada de este domingo.