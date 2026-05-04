A evaluación, respuesta ante sismos en la CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que el simulacro nacional del miércoles permitirá llevar a cabo una evaluación de la capacidad de respuesta ante un sismo, por lo que llamó a la ciudadanía a participar con el objetivo de reforzar la preparación de reacción.

En conferencia, la mandataria destacó que el 6 de mayo, a las 11:00 horas, sonará la alerta sísmica en los 13 mil 998 altavoces instalados en la capital para esta actividad. Los teléfonos celulares también recibirán el mensaje ya característico para comenzar la activación de protocolos de seguridad, en los que participarán cerca de cinco mil funcionarios de la Ciudad de México.

El Dato: Las autoridades recordaron que el siguiente simulacro nacional se realizará el 19 de septiembre, en el marco de la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.

“Este simulacro nos va a ayudar, primeramente, a desplegar toda la fuerza territorial y vamos a evaluar la capacidad que tiene la ciudad ante un evento, un sismo; la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia que tenemos, los instrumentos de información a la ciudadanía y los mecanismos de revisión rápida en caso de una emergencia.

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“También es una oportunidad para que la ciudadanía se evalúe a sí misma, para que revise la capacidad ciudadana y la preparación que tiene para actuar ante un sismo. Es una oportunidad que nos ayuda a que se fortalezca lo que nos haga falta”, mencionó Brugada Molina en conferencia ayer en Palacio de Ayuntamiento.

40 años han pasado de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil

La Ciudad de México participará en el segundo simulacro para sismos de 2026, el cual, por primera vez, se llevará a cabo de manera simultánea en todo el territorio nacional en una fecha que no es el 19 de septiembre, fecha de conmemoración del sismo de 1985.

De acuerdo con las autoridades, el escenario planteado será un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el noreste de Acapulco, Guerrero, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 kilómetros, con impacto significativo en la capital del país.

Como parte del ejercicio, se montará un escenario de emergencia técnico en las inmediaciones al Monumento a la Revolución, donde se simularán situaciones como personas atrapadas, rescate de heridos y búsqueda en estructuras colapsadas, con el objetivo de medir la capacidad de respuesta ante un sismo de gran magnitud.

“Nuestra ciudad sabe bien lo que significa prevención. Lo aprendimos en 1985 y luego en el 2017, desde entonces sabemos que prevenir significa salvar vidas.

72 coordinaciones territoriales serán desplegadas durante el simulacro

“Recordemos que cada simulacro nos enseña, cada simulacro tenemos que medir el tiempo de reacción que tenemos y por eso es tan importante”, comentó Brugada Molina.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, del 1 de enero al 3 de mayo del presente año registraba 22 micromovimientos telúricos con epicentro en la capital, de los cuales, ocho ocurrieron en Iztapalapa, por lo que es la que más casos registra al momento.

Los datos muestran que, del total de sismos, además de Iztapalapa, las otras alcaldías con temblores son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Además, el sismo más intenso fue de magnitud 3.3, el 16 de abril en Milpa Alta.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, llamó a registrar inmuebles para participar en el simulacro del miércoles, ya que, al momento, suman 24 mil 560 inscritos y se espera superar los 25 mil.

SE MUEVE LA TIERRA ı Foto: Especial

Silvia, quien es comerciante de tehuacanes en las inmediaciones del Zócalo, mencionó a La Razón que no sabía sobre este simulacro, no obstante, aclaró que siempre participa, aunque el sonido de la alerta no le gusta.

“Yo ya me acostumbré que hay que salir cuando suena, pero no al ruidero. Eso me pone tensa. Fíjese que no sabía del simulacro, pero ya sé”, mencionó la mujer.

En tanto, el bolero en los arcos del Zócalo, Juan Luis, también mencionó a este diario que desconocía sobre esta actividad en la capital, pero, aclaró, no tiene miedo, pues siempre participa en estos ejercicios de prevención.