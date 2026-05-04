Buscan aval para nueva Secretaría del Deporte local

Un hombre promociona el juego del trompo en el Bachilleres 16, el pasado 26 de septiembre.

La diputada local de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, anunció que el 12 de mayo espera que el dictamen para la creación de la Secretaría del Deporte, que estará a cargo de Javier Hidalgo y atraerá adjudicaciones de otras dependencias, sea discutido en el pleno.

Durante La Chilanguera, la funcionaria capitalina explicó que el proyecto enviado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el pasado 16 de abril al recinto legislativo será estudiado en comisiones unidas, que lo analizarán entre el martes y jueves de esta semana. Afirmó que como la Constitución de la ciudad considera el deporte como un derecho, es importante que haya una dependencia para garantizarlo.

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“Estaremos sesionando las comisiones unidas para que, tentativamente, el 12 de mayo ya podamos estar dictaminando en el Pleno la creación de dicha secretaría, que guarda una relevancia importante”, mencionó.

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Mateos Hernández, quien ha gobernado la alcaldía Iztacalco, mencionó que la nueva dependencia capitalina tendrá a su cargo, entre otros temas, el dirigir el sistema de deporte de la ciudad; evaluar y ejecutar políticas públicas deportivas; impulsar el deporte comunitario; desarrollar talento, así como generar información, diagnósticos y estadísticas en la materia.

Además, la diputada guinda aclaró que la nueva secretaría atraerá tareas que otras dependencias cuentan en materia deportiva; asimismo, el Instituto del Deporte local (Indeporte) no desaparecerá, sino que “se sectorizará” en la secretaría.

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“La importancia tan relevante de la creación de esta secretaría, donde se está viendo al deporte como una herramienta para cuidar la salud pública, para prevenir adicciones y como una forma de reconstruir tejido social”, dijo la diputada.

El Indeporte recibió para el año en curso un presupuesto de 156 millones 642 mil 341 pesos, lo cual significó un aumento de 13.8 por ciento respecto al año pasado, cuando se le otorgó 137 millones 600 mil 256 pesos.