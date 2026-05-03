Marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Manifestación de comerciantes afectados por obras en la Línea 12 del Metro CDMX, en fotografía de archivo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 3 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 3 de mayo se prevén dos marchas y 13 concentraciones.

Marchas

11ava Caminata por el Lupus y la Fibromialgia : Asociación Atrystain de Niños con Lupus Eritematoso Sistémico Mexicanos, A.C.; En el Ángel de la Independencia, con destino por definir, desde las 08:00.

Marcha en conmemoración por las víctimas de la Línea 12: Colectivo: Movimiento Antorchista de la Ciudad de México; En Estación “Nopalera”, Línea 12 del Metro (Av. Tláhuac y Manuel M. López), con destino a la Estación “Olivos”, Línea 12 del Metro, desde las 19:00.

Concentraciones

Colectivo: Colectivo “Hasta Encontrarlos”, Ciudad de México: En Estación “Villa de Cortés”, Línea 2 del Metro (Calz. de Tlalpan y Plaza Victoria), Benito Juárez, desde las 10:00.

Colectivo: “Vente Venezuela México”: En Explanada del Palacio de Bellas Artes (Ángela Peralta y Av. Hidalgo), Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Colectivo: Refugio Franciscano, A.C.: En Carretera México-Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa, desde las 11:00.

Colectivo: Colectivo “De Batl”: En Reloj de Cuenta Regresiva para el Mundial 2026 (Av. Paseo de la Reforma No. 111, Bosque de Chapultepec 1ª Sección), Miguel Hidalgo, desde las 11:00.

Colectivo: Colectiva “Hilos”: En Glorieta del Ahuehuete (Cuauhtémoc), Parque Centenario (Coyoacán) y Plaza José Clemente Orozco (Benito Juárez), desde las 11:00.

Colectivo: Organización Político Cultural Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística: En Foro Abierto de la Casa del Lago (Calz. de los Poetas, Bosque de Chapultepec 1ª Sección), Miguel Hidalgo, desde las 12:00.

Colectivo: Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Colectivo “Firmas por Palestina MX”: En Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia), Cuauhtémoc, desde las 12:30.

Colectivo: Frente Nacional de Lucha por el Socialismo: En Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2), Cuauhtémoc, desde las 12:30.

Colectivo: Frente de la Juventud Comunista en el Valle de México: En Estación “Olivos”, Línea 12 del Metro (Av. Tláhuac y Escorpena), Tláhuac, desde las 13:00.

Colectivo: Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”: En Museo Memoria y Tolerancia (Av. Juárez No. 8), Cuauhtémoc, desde las 13:00.

Colectivo: “Somos Impacto” de la Ciudad de México: En Estación “Olivos”, Línea 12 del Metro (Av. Tláhuac y Escorpena), Tláhuac, desde las 14:30.

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