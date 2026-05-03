¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 3 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 3 de mayo

Manifestación de comerciantes afectados por obras en la Línea 12 del Metro CDMX, en fotografía de archivo.
Manifestación de comerciantes afectados por obras en la Línea 12 del Metro CDMX, en fotografía de archivo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX.
Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 3 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 3 de mayo se prevén dos marchas y 13 concentraciones.

Marchas

  • 11ava Caminata por el Lupus y la Fibromialgia: Asociación Atrystain de Niños con Lupus Eritematoso Sistémico Mexicanos, A.C.; En el Ángel de la Independencia, con destino por definir, desde las 08:00.
  • Marcha en conmemoración por las víctimas de la Línea 12: Colectivo: Movimiento Antorchista de la Ciudad de México; En Estación “Nopalera”, Línea 12 del Metro (Av. Tláhuac y Manuel M. López), con destino a la Estación “Olivos”, Línea 12 del Metro, desde las 19:00.

Concentraciones

  • Colectivo: Colectivo “Hasta Encontrarlos”, Ciudad de México: En Estación “Villa de Cortés”, Línea 2 del Metro (Calz. de Tlalpan y Plaza Victoria), Benito Juárez, desde las 10:00.
  • Colectivo: “Vente Venezuela México”: En Explanada del Palacio de Bellas Artes (Ángela Peralta y Av. Hidalgo), Cuauhtémoc, desde las 10:00.
  • Colectivo: Refugio Franciscano, A.C.: En Carretera México-Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa, desde las 11:00.
  • Colectivo: Colectivo “De Batl”: En Reloj de Cuenta Regresiva para el Mundial 2026 (Av. Paseo de la Reforma No. 111, Bosque de Chapultepec 1ª Sección), Miguel Hidalgo, desde las 11:00.
  • Colectivo: Colectiva “Hilos”: En Glorieta del Ahuehuete (Cuauhtémoc), Parque Centenario (Coyoacán) y Plaza José Clemente Orozco (Benito Juárez), desde las 11:00.
  • Colectivo: Organización Político Cultural Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística: En Foro Abierto de la Casa del Lago (Calz. de los Poetas, Bosque de Chapultepec 1ª Sección), Miguel Hidalgo, desde las 12:00.
  • Colectivo: Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Colectivo “Firmas por Palestina MX”: En Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia), Cuauhtémoc, desde las 12:30.
  • Colectivo: Frente Nacional de Lucha por el Socialismo: En Suprema Corte de Justicia de la Nación (José María Pino Suárez No. 2), Cuauhtémoc, desde las 12:30.
  • Colectivo: Frente de la Juventud Comunista en el Valle de México: En Estación “Olivos”, Línea 12 del Metro (Av. Tláhuac y Escorpena), Tláhuac, desde las 13:00.
  • Colectivo: Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”: En Museo Memoria y Tolerancia (Av. Juárez No. 8), Cuauhtémoc, desde las 13:00.
  • Colectivo: “Somos Impacto” de la Ciudad de México: En Estación “Olivos”, Línea 12 del Metro (Av. Tláhuac y Escorpena), Tláhuac, desde las 14:30.

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