Marchas y bloqueos en CDMX HOY 28 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y concentraciones en CDMX HOY 28 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de mujeres en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 28 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 28 de abril se prevén 11 concentraciones.

Concentraciones

Colectivo: Colectivos Feministas: En Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico), Cuauhtémoc, desde las 08:30.

Colectivo: Código Barrio: En Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque), Venustiano Carranza, desde las 09:00.

Colectivo: Movimiento de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas: En Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico), Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Colectivo: Grupo de Acción Revolucionaria de la Facultad de Ingeniería de la UNAM: En Facultad de Ingeniería (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria), Coyoacán, desde las 11:00.

Colectivo: Asamblea de Docentes de la UACM, Plantel “San Lorenzo Tezonco”: En Prol. San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, desde las 11:30 y 17:00.

Colectivo: Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas: En Reclusorio Preventivo Varonil Sur (Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa), Xochimilco, desde las 12:00.

Colectivo: Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.

Colectivo: Estudiantes Organizados del CCH, Plantel Sur: En Blvd. Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, desde las 13:00.

Colectivo: Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: En Estación “Universidad” Línea 3 (Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo), Coyoacán, desde las 14:00 (reunión previa a las 13:00 en escultura “Los Bigotes”).

Colectivo: Comité de Apoyo al Refugio Franciscano: En Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), Cuauhtémoc, durante el día.

Colectivo: Comunidad Estudiantil del IPN: En Diversos Planteles del Instituto Politécnico Nacional, Diversas Alcaldías, durante el día.

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