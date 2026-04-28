Lidera Agrícola Oriental balaceras en Iztacalco

La colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, fue la primera en balaceras dentro de la demarcación en 2025 al contabilizar 149 incidentes, de acuerdo con datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

En esta zona de la capital viven personas como Abigail Hernández, comerciante de la zona y residente de la calle Sur 22, quien comentó a La Razón que, recurrentemente, escucha balaceras, incluso en la calle en la cual habita.

El Dato: De acuerdo con el censo de 2020 del Inegi, en la colonia Agrícola Oriental habitan más de 110 mil personas, lo que la convierte en la colonia más poblada de la capital.

“Hace como cinco o siete años, aquí en la esquina a la vuelta, mataron a una persona, y hace poco, en el mercado o aquí atrás en el andador, también se escucharon balazos. Yo creo que aquí se escuchan dos tiroteos al mes. Han asesinado a varios”, expuso.

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La mujer dijo que estos episodios de violencia suelen ocurrir a lo largo de la noche, por lo que ella y su familia tomaron la medida de no salir a la calle, bajo ninguna circunstancia, pasadas las 21:00 horas.

El C5 capitalino coloca a la Agrícola Oriental en el top 10 de las colonias con más disturbios por arma de fuego, pues ocupó el séptimo puesto de enero a diciembre del año pasado.

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En el conteo, este territorio superó a otros que también son focos rojos en materia de seguridad, como lo son la Morelos (Cuauhtémoc), Reforma Política (Iztapalapa), Merced Balbuena (Cuauhtémoc), Buenavista (Iztapalapa), Buenos Aires (Cuauhtémoc), Santa Marta Acatitla (Iztapalapa), Guerrero (Cuauhtémoc), entre otras.

El ministro de la parroquia de los Sagrados Corazones y habitante de la Agrícola Oriental, Carlos Castillo, contó su experiencia al haber vivido, muy a su manera, una de las más de 100 balaceras ocurridas el año pasado.

“Afortunadamente no me pasó a mí, pero hace más o menos seis meses, aproximadamente a las 06:00 de la mañana, mataron aquí en la esquina a una persona. Como tengo cámaras vinieron los judiciales y me pidieron acceso a ellas. Y sí, los policías ya después me comentaron que la persona responsable sí salía en los videos”, dijo con cierta tristeza.

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Otro testimonio mediante el cual se pudo constatar la inseguridad en esa parte de Iztacalco es el de Jaqueline, una comerciante local cuyo domicilio se encuentra en la calle Oriente 249.

“Mi primera balacera aquí fue por ahí de 2006. Yo estaba muy niña y en ese momento, obviamente, sí escuché los sonidos muy fuertes que casi siempre es aquí cerca, en Sur 22, más o menos donde está el mercado”, apuntó.

De acuerdo con lo relatado por la joven, no ha cambiado mucho el lugar, donde la alcaldesa morenista Lourdes Paz Reyes ha encabezado operativos de seguridad. Las condiciones de inseguridad disminuyeron parcialmente, pero eso no impide que aún escuche detonaciones por arma de fuego al menos dos veces al mes.

Las cifras generales de tiroteos en la Agrícola Oriental, analizadas por este diario, implican que, durante de 2025, el C5 documentó un promedio de 2.8 balaceras semanales y un total de 12.41 disparos mensuales en el lugar.

Por este motivo, tanto Jaqueline, como Abigail, coincidieron en que la colonia ya es un lugar de resistencia, un espacio donde desde hace décadas el miedo terminó por convertirse en una parte normal en la vida de cada una de ellas.

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Tan sólo en los últimos nueve años, autoridades reportaron dos mil 856 disparos con armas de fuego en el territorio correspondiente a la alcaldía Iztacalco.

El pico más grande de esta violencia tuvo lugar en 2019, periodo en el cual los reportes oficiales registran, al menos, 503 balaceras anuales.

Las cifras de 2025 revelan una reducción de poco más de 70 por ciento desde aquel entonces, aunque la realidad que viven los vecinos no se palpa de manera tan distinta, ya que los datos actuales se mantienen elevados.

Abigail Hernández ahondó en que parte de la problemática también se relaciona con la cercanía que tiene la colonia a otras áreas donde históricamente también hay altos índices delictivos.

Esto, porque a sólo un par de kilómetros, específicamente al norte, la zona tiene una colindancia directa con la Agrícola Pantitlán, otra de las colonias que más balaceras acumulan en toda la Ciudad de México, con 95 casos el año pasado.

“Siento que el problema son los puestos de micheladas. Aquí en la esquina, como está el mercado, hay mucho tránsito y se pone una muchachita a vender micheladas, pero también a espaldas, en Sur 24, hay varios puestecitos de ésos.

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“Ya en el tema de muertos, sí creo que unos 10 o 15 nos ha tocado ver en los últimos años, no a todos los conocemos, pero luego uno se entera por los grupos de vecinos”, especificó Abigail Hernández.

Si bien la situación de seguridad sí muestra una mejoría, de acuerdo con los datos del C5, la realidad aún es compleja, ya que la alcaldía gobernada por Paz Reyes tuvo 851 balaceras durante 2025, de las cuales 149 ocurrieron en la Agrícola Oriental, por lo que, en promedio, dos de cada 10 detonaciones en la demarcación (17.51 por ciento), correspondieron a esa colonia.

Lo anterior ha llevado a Abigail Hernández y a Jaqueline a pedir al Gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía morenista una mayor empatía con una colonia donde la violencia es un común denominador en varias de sus calles.

“Sí pediríamos más rondines, que se dé ese apoyo. Yo vivo aquí de toda la vida y para mí, escuchar que se están matando en la calle ya es normal”, mencionó Abigail Hernández.