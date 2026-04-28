Van contra chelerías y el parking clandestino

El estadio Banorte previo al partido entre México y Portugal, el 28 de marzo.

Para frenar los estacionamientos clandestinos en doble y hasta triple fila, así como la proliferación de chelerías en la periferia del Estadio Banorte, el Gobierno de Ciudad de México desplegará cinco mil voluntarios en cada uno de los cinco partidos del Mundial de Futbol 2026.

Durante la segunda mesa de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia de la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial del Congreso capitalino, el director general de Equipamiento Turístico, Manuel Zepeda Mata, destacó las problemáticas en los partidos recientemente celebrados en el recinto deportivo.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en marzo pasado la habilitación de una plataforma para transparentar los gastos públicos, obras y proyectos sobre el Mundial.

“Llega un momento en el que empiezan a rentar hasta dobles y terceras filas dependiendo la avenida y ya no es viable pasar por allí. Eso aparte de un buen número de chelerías que salen de manera clandestina, no tan sólo de los garajes de las casas, sino que salen hacia los arroyos vehiculares”, señaló ante legisladores.

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De acuerdo con lo expuesto, habrá voluntarios ubicados en la última milla alrededor del Estadio Banorte, que durante la justa será denominado Estadio Ciudad de México, para ordenar la movilidad, orientar a asistentes y evitar la ocupación irregular del espacio público.

El funcionario reconoció que estas prácticas se pondrán en operación sólo en los cinco partidos mundialistas que se jugarán en el Estadio Banorte, desde el 11 de junio, y no en los partidos de la Liga MX.

El dispositivo de voluntarios distribuidos en la capital, en cada fecha de partido, contempla 17 mil voluntarios de los cuales 10 mil son del programa de Participación Ciudadana y siete mil de la FIFA.

LOS ESTRENOS. Zepeda Mata aseguró que las obras vinculadas al Mundial estarán concluidas, a más tardar, el 30 de mayo, de acuerdo con el Gobierno local.

Entre los proyectos están la Calzada Flotante de Tlalpan, la compra de los Trolebuses para la Línea 14, la ampliación del mercado de Huipulco y la construcción del biciestacionamiento en ese sitio.

El directivo también dijo que la Calzada Flotante de Tlalpan no va a parar en Chabacano, y anunció que hay planes para continuarla hasta Tasqueña. Cuestionado por La Razón sobre si se realizarán consultas ante posibles afectaciones, el funcionario respondió que no están contempladas por ahora, aunque no descartó que pudieran realizarse más adelante.

En contraste, el diputado PAN, Andrés Atayde Rubiolo, criticó la estrategia de la administración local y acusó de “improvisación” todo el proceso de planeación para el Mundial de Futbol.

“Cero planeación y muchísima improvisación. Miren que hacer obras y promoción de las mismas el mismo año, incluso a semanas del inicio de la justa, no es otra cosa más que esta altísima dosis de improvisación. ¿Saben desde cuándo supimos que la Ciudad de México iba a ser ciudad sede de este Mundial? Desde el 13 de junio del 2018”, apuntó el legislador de la bancada de Acción Nacional.