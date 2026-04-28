Cae sujeto relacionado a ataque a mando de SSC

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de Sebastián “N”, presuntamente relacionado con el ataque a la patrulla en la que viajaba el director de la Policía Auxiliar, en 2025.

El funcionario capitalino mencionó que policías detuvieron al sospechoso, quien se identificó como ciudadano de China, en la calle Pedro Moreno, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que dos personas lo señalaran por supuesto robo.

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Una vez que los uniformados interceptaron al sospechoso, le realizaron la revisión preventiva y le encontraron en la mochila que cargaba un arma corta abastecida con tres cartuchos útiles, un celular y dinero en efectivo que, según las víctimas, les pertenecía.

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La SSC detalló que, en el cruce de información, el sujeto sería quien el 22 de junio del año pasado disparó a la patrulla en la que viajaba el director de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc. El vehículo tenía dos agujeros por las balas.

De acuerdo con la dependencia capitalina, Sebastián “N” estaría ligado a una denuncia ciudadana por los presuntos daños causados a un vehículo en una unidad habitacional, en la calle Juan Aldama y su cruce con Mina, en la colonia Buenavista. La afectación habría sido causada con una piedra en el medallón del auto.

Asimismo, la SSC refirió que vecinos del lugar además lo señalan por, supuestamente, dañar instalaciones de gas y a otros automóviles estacionados.

“En coordinación con la Fiscalía General de Justicia local se integran las investigaciones para que ninguno de los hechos en los que ha participado quede impune”, dijo Vázquez Camacho.