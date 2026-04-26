Marchas y bloqueos en CDMX HOY 26 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de madres y padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha realizada en CDMX en abril de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 26 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS: Aplica el Hoy No Circula Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMVM para este domingo 26 de abril

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 26 de abril se prevén tres marchas y nueve concentraciones.

Marchas

Marcha “Mi voz es suave, pero mis derechos son fuertes”, de niñas y niños: En Puerta de los Leones (Av. Paseo de la Reforma No. 132) con destino al Ángel de la Independencia, desde las 10:00.

Asociación Mexicana de Angioderma Hereditario: En Glorieta de la Diana Cazadora (Av. Paseo de la Reforma y Sevilla) con destino a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, desde las 10:00.

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas: En Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, desde las 16:00.

Concentraciones

Red por los Derechos de la Infancia en México: En Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Río Rhin), Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Colectiva Hilos: En Glorieta del Ahuehuete (Cuauhtémoc) y Parque Centenario (Coyoacán), desde las 11:00.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Estación “Hidalgo” del STCM líneas 2 y 3 (Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Hijas de la Cannabis: En Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.

Firmas por Palestina MX: En Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia), Cuauhtémoc, desde las 12:30.

Músicos en Apoyo a Palestina: En Antigua Sede de la Embajada de Estados Unidos (Av. Paseo de la Reforma No. 305), Cuauhtémoc, desde las 16:00.

Vecinos de la Colonia Moctezuma: En Deportivo Moctezuma (Oriente 158 No. 225), Venustiano Carranza, desde las 18:00.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), Iztapalapa, durante el día.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am