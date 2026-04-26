¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 26 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 26 de abril

Aspecto de una marcha de madres y padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Aspecto de una marcha de madres y padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha realizada en CDMX en abril de 2026
Aspecto de una marcha realizada en CDMX en abril de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 26 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 26 de abril se prevén tres marchas y nueve concentraciones.

Marchas

  • Marcha “Mi voz es suave, pero mis derechos son fuertes”, de niñas y niños: En Puerta de los Leones (Av. Paseo de la Reforma No. 132) con destino al Ángel de la Independencia, desde las 10:00.
  • Asociación Mexicana de Angioderma Hereditario: En Glorieta de la Diana Cazadora (Av. Paseo de la Reforma y Sevilla) con destino a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, desde las 10:00.
  • Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas: En Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, desde las 16:00.

Concentraciones

  • Red por los Derechos de la Infancia en México: En Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Río Rhin), Cuauhtémoc, desde las 10:00.
  • Colectiva Hilos: En Glorieta del Ahuehuete (Cuauhtémoc) y Parque Centenario (Coyoacán), desde las 11:00.
  • Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Estación “Hidalgo” del STCM líneas 2 y 3 (Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Hijas de la Cannabis: En Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.
  • Firmas por Palestina MX: En Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia), Cuauhtémoc, desde las 12:30.
  • Músicos en Apoyo a Palestina: En Antigua Sede de la Embajada de Estados Unidos (Av. Paseo de la Reforma No. 305), Cuauhtémoc, desde las 16:00.
  • Vecinos de la Colonia Moctezuma: En Deportivo Moctezuma (Oriente 158 No. 225), Venustiano Carranza, desde las 18:00.
  • Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), Iztapalapa, durante el día.

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