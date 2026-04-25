Activan Alerta Amarilla por altas temperaturas este domingo 26 de abril; prevén hasta 32°C

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por altas temperaturas en la Ciudad de México para este domingo 26 de abril de 2026, ante un pronóstico que oscila entre los 30 y 32 grados Celsius en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con la dependencia, el periodo de mayor afectación se prevé entre las 14:00 y 18:00 horas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre o exposición prolongada al sol.

¿Cuáles son las alcaldías con alerta?

Las alcaldías bajo esta alerta son:

TE RECOMENDAMOS: Información preliminar Evacuan a Trump de cena de corresponsables de la Casa Blanca tras reporte de detonaciones

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas demarcaciones es donde se espera un incremento en la sensación térmica durante la tarde del domingo.

Recomendaciones por calor

Usa bloqueador solar

Evita el sol entre 14:00 y 18:00 h

Viste ropa clara y ligera

Usa gorra, sombrero y lentes de sol

Hidrátate constantemente

Permanece en lugares frescos

No dejes personas ni mascotas en autos

Evita comer en la vía pública

Aunque se trata de una alerta de nivel preventivo —por debajo de la Alerta Naranja o Roja—, este tipo de condiciones puede generar afectaciones, particularmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que se pide especial atención a estos grupos.

Para cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911 o al 55 5683 2222, canales habilitados por las autoridades capitalinas para atención inmediata.

La activación de esta alerta ocurre en medio de una racha de calor en la capital, propia de la temporada de primavera, por lo que no se descarta que las condiciones se mantengan o evolucionen en los próximos días.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL