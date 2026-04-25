CDMX registra MUY MALA calidad del aire hoy 25 de abril: ¿qué pasa con la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este sábado 25 de abril de 2026 se registra MUY MALA calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo muy alto a la salud de la población y provocó la activación de la quinta Contingencia Ambiental por ozono en lo que va del año.

En La Razón te compartimos cada hora el estado de la calidad del aire con base en información del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva reporte horario de las concentraciones de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cómo está la calidad del aire este sábado 25 de abril en CDMX?

A las 16:00 horas de este sábado 25 de abril, cinco estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MUY MALA calidad del aire:

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Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

En contraste, una estación reporta BUENA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Al mismo tiempo, 6 estaciones registran MALA calidad del aire:

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Además, tres estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Al menos una estación de monitoreo no arrojó datos o se encuentra en mantenimiento:

Cuajimalpa (SFE)

¿Cómo está la calidad del aire este 25 de abril en el Edomex?

A las 16:00 horas, tres estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MUY MALA calidad del aire:

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Tlalnepantla (TLA)

Al mismo tiempo, en 7 estaciones se reporta MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

Además, dos estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Coacalco (VIF)

Sólo una estación de monitoreo en el Estado de México no arrojó datos o se encuentra en mantenimiento:

Chalco (CHO)

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este sábado 25 de abril de 2026. ı Foto: SIMAT

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran altos niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesaria protección al salir a las calles. No obstante, en caso de exponerse al Sol, se recomienda utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior; o bien, permanecer en la sombra o en interiores.

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental para evitar afectaciones a la salud de la población.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

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cehr