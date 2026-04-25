Hoy No Circula domingo 26 de abril 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex por Contingencia Ambiental

Tras la activación de la quinta Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la atípica aplicación del programa Hoy No Circula para este domingo 26 de abril de 2026.
Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, las restricciones estarán vigentes de las 05:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y en al menos 18 municipios del Estado de México.
Hoy No Circula: así aplica este domingo 26 de abril por Contingencia Ambiental
Aunque el programa Hoy No Circula normalmente no aplica los domingos, las autoridades ambientales determinaron restringir la circulación de:
CDMX registra MUY MALA calidad del aire hoy 25 de abril: ¿qué pasa con la Contingencia Ambiental?
- Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0
- Vehículos con holograma 2
- Vehículos con holograma 0 y 00, engomado AMARILLO y terminación de placa 5 y 6
- Vehículos sin holograma de verificación
- Vehículos con pase turístico
- Vehículos con permiso para circular sin placas
- Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 0, 2, 4, 6 y 8, así como holograma O y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6 no podrán circular desde las 10:00 horas
En tanto, están exentos de las restricciones:
- Vehículos con holograma 0 y 00, con engomado diferente al AMARILLO y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9
- Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7, y 9
- Motocicletas
- Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento
- Vehículos con placas para personas con discapacidad
- Vehículos en emergencias médicas
- Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil
- Transporte público
¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?
El programa Hoy No Circula aplica en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?
Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo.
De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)
Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.
En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr