Hoy No Circula domingo 26 de abril 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex por Contingencia Ambiental

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este domingo 26 de abril de 2026.

Tras la activación de la quinta Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la atípica aplicación del programa Hoy No Circula para este domingo 26 de abril de 2026.

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, las restricciones estarán vigentes de las 05:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y en al menos 18 municipios del Estado de México.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/UZ9o1Ho9OJ pic.twitter.com/ISDExS4cTI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 25, 2026

Hoy No Circula: así aplica este domingo 26 de abril por Contingencia Ambiental

Aunque el programa Hoy No Circula normalmente no aplica los domingos, las autoridades ambientales determinaron restringir la circulación de:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado AMARILLO y terminación de placa 5 y 6

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 0, 2, 4, 6 y 8, así como holograma O y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6 no podrán circular desde las 10:00 horas

En tanto, están exentos de las restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al AMARILLO y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7, y 9

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

Así aplica el Hoy No Circula este domingo 26 de abril de 2026. ı Foto: Especial

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?

Incumplir las restricciones vehiculares del programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas y la retención del vehículo .

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de hasta 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA)

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, lo que equivale a una sanción de hasta 2 mil 346 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser traslados al corralón.

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece multas que van desde los 2 mil 346 pesos hasta los 3 mil 519 pesos para quienes no acaten las restricciones del Hoy No Circula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr