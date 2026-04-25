Detienen a 16 personas en Iztacalco por presunto intento de despojo de vivienda

En la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 16 personas, entre ellas 12 hombres y cuatro mujeres, señaladas por su probable participación en un intento de despojo de vivienda y amenazas contra un ciudadano en la colonia Agrícola Oriental.

De acuerdo con información oficial del titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, la detención se logró gracias a una denuncia ciudadana recibida a través del número telefónico de cuadrante, lo que permitió activar un dispositivo de seguridad en la zona para ubicar a los presuntos responsables.

El caso se originó luego de que un ciudadano de 59 años reportara haber recibido amenazas para abandonar su domicilio, advirtiéndole que, en caso de negarse, podría ser agredido físicamente. Las intimidaciones habrían sido realizadas desde un número telefónico desconocido, según el reporte preliminar.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia ciudadana recibida a través del número telefónico de cuadrante, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 16 personas que presuntamente amenazaron a un ciudadano con despojarlo de su vivienda y causarle… pic.twitter.com/EDO2RWpK0e — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 25, 2026

Posteriormente, la situación escaló a un nivel de violencia mayor, cuando los presuntos implicados realizaron disparos contra la fachada del inmueble utilizando un arma de fuego corta. Estos hechos generaron una movilización inmediata de los cuerpos de seguridad en la zona oriente de la capital.

Tras el despliegue operativo en la colonia Agrícola Oriental, los oficiales lograron ubicar y detener a los 16 señalados, quienes fueron asegurados sin que se reportaran personas lesionadas durante el operativo. En la intervención también fue asegurada un arma de fuego corta, presuntamente utilizada en los disparos contra la vivienda.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones para determinar su posible relación con otros casos de despojo o extorsión en la capital.

La SSC CDMX informó que mantiene acciones permanentes de combate al delito de extorsión y despojo, con el objetivo de desarticular posibles células delictivas que operan mediante amenazas, intimidación y violencia.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho similar a través del 089 o de la línea directa de la corporación, como parte de la estrategia de atención inmediata a este tipo de delitos en la Ciudad de México.

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MSL