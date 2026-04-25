Activan Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM HOY 25 de abril

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se activó la Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), después de que, a las 14:00 horas, se detectaron altos niveles de contaminación.
De acuerdo con un comunicado de CAMe, por medio de la estación Naucalpan, se registró un nivel de ozono de 163 ppb, considerado suficiente para activar la medida preventiva por contaminación.
La medida busca reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir el riesgo a la salud y limitar la generación de contaminantes.
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Por lo anterior, se exhortó a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre, además de que se impusieron restricciones como el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y los 18 municipios mexiquenses en donde opera esta medida.
Sobre las causas de la alta presencia de contaminantes, CAMe explicó que ésta se originó por un sistema anticiclónico activo desde hace cuatro días, así como mayor estabilidad atmosférica, radiación solar intensa y altas temperaturas por una onda de calor.
CAMe urgió a la ciudadanía a estar pendiente de sus canales oficiales, y adelantó que la siguiente actualización la dará a conocer a las 20:00 horas, o antes si hay algún cambio.
Restricciones vehiculares por Fase I de Contingencia Ambiental
De acuerdo con el comunicado de CAMe, las restricciones vehiculares derivadas de la Fase I de Contingencia Ambiental, que se aplicarán a partir de mañana domingo 26 de abril de 05:00 a 22:00 horas, son las siguientes:
No circulan:
- Holograma 2
- Holograma 1 con terminación par (2,4,6,8,0)
- Holograma 0 y 00 con engomado amarillo y placas 5 o 6
- Vehículos sin holograma serán tratados como holograma 2
- Taxis con estas características, de 10:00 a 22:00 horas
Están exentos:
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Servicios de emergencia
- Recomendaciones a la población
Por otra parte, CAMe emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar afectaciones a la salud por la contaminación en el aire.
- Evitar actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas
- Suspender eventos deportivos, culturales y recreativos
- No fumar en espacios cerrados
- Reducir uso de combustibles en casa
- Evitar uso de aerosoles y solventes
- Cargar gasolina en horarios nocturnos o temprano
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