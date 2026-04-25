Activan Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM HOY 25 de abril

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se activó la Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), después de que, a las 14:00 horas, se detectaron altos niveles de contaminación.

De acuerdo con un comunicado de CAMe, por medio de la estación Naucalpan, se registró un nivel de ozono de 163 ppb, considerado suficiente para activar la medida preventiva por contaminación.

Aspectos de la calidad del aire en el Valle de México. ı Foto: David Patricio / La Razón

La medida busca reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir el riesgo a la salud y limitar la generación de contaminantes.

Por lo anterior, se exhortó a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre, además de que se impusieron restricciones como el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y los 18 municipios mexiquenses en donde opera esta medida.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/UZ9o1Ho9OJ pic.twitter.com/ISDExS4cTI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 25, 2026

Sobre las causas de la alta presencia de contaminantes, CAMe explicó que ésta se originó por un sistema anticiclónico activo desde hace cuatro días, así como mayor estabilidad atmosférica, radiación solar intensa y altas temperaturas por una onda de calor.

CAMe urgió a la ciudadanía a estar pendiente de sus canales oficiales, y adelantó que la siguiente actualización la dará a conocer a las 20:00 horas, o antes si hay algún cambio.

Restricciones vehiculares por Fase I de Contingencia Ambiental

De acuerdo con el comunicado de CAMe, las restricciones vehiculares derivadas de la Fase I de Contingencia Ambiental, que se aplicarán a partir de mañana domingo 26 de abril de 05:00 a 22:00 horas, son las siguientes:

No circulan:

Holograma 2

Holograma 1 con terminación par (2,4,6,8,0)

Holograma 0 y 00 con engomado amarillo y placas 5 o 6

Vehículos sin holograma serán tratados como holograma 2

Taxis con estas características, de 10:00 a 22:00 horas

Están exentos:

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Servicios de emergencia

Recomendaciones a la población

Por otra parte, CAMe emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar afectaciones a la salud por la contaminación en el aire.

Evitar actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas

Suspender eventos deportivos, culturales y recreativos

No fumar en espacios cerrados

Reducir uso de combustibles en casa

Evitar uso de aerosoles y solventes

Cargar gasolina en horarios nocturnos o temprano

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