¿Cuándo salen los resultados de la secundaria 2026 en CDMX?

En la CDMX, las y los estudiantes que ingresarán por primera vez a educación secundaria reciben el resultado de sus asignciones por medio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Las y los padres de familia tuvieron acceso al proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 del 13 de enero al 27 de febrero del 2026 en la CDMX, por lo que los resultados de asignación son el siguiente paso.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los resultados de asignación para secundaria pueden ser consultados a partir de este martes 9 de junio por medio del portal oficial de Consulta de Asignación.

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¿Cómo puedo ver en qué secundaria quedó mi hijo?

Los resultados de secundaria 2026 puedes consultarlos en la página oficial de la Consulta de asignaciones del ciclo escolar 2026-2027, y para esto requieres lo siguiente:

CURP o Clave Provisional

Opción de Preinscripción (OP)

Folio

Los resultados de asignación de los Centro de Atención Múltiple (CAM) laboral serán publicados el 18 de junio, mientras que para secundaria en periodo ordinario estarán disponibles a partir del 4 de agosto.

Las personas que no realizaron el proceso de preeinscripción durante periodo ordinario podrán realizarlo de manera extemporánea del 6 al 12 de agosto del 2026, tomando en cuenta que se asignarán solamente los lugares disponibles.

Consulta de asignaciones ı Foto: Captura de pantalla

Quienes requieran un cambio de escuela pueden realizar este proceso del 16 al 18 de junio del 2026, tomando en cuenta la siguiente información:

La mayoría de las escuelas cuentan con matrícula completa, es decir, a menos que un aspirante renuncie al lugar asignado, su solicitud de cambio puede ser favorable.

La o el aspirante puede ser asignado a cualquiera de sus opciones elegidas de cambio en función de los lugares que ofrezcan las escuelas solicitadas.

Si la respuesta a la solicitud de cambio es favorable a alguna de sus opciones solicitadas, no podrá renunciar a ella y perderá el lugar de asignación original.

Si el cambio solicitado es desfavorable, se conservará la asignación original de la o el aspirante.

En caso de que requieras recuperar el comprobante de preinscripción, puedes hacerlo en el apartado Recuperar comprobante utilizando la CURP, nombre de la calle, o el correo electrónico que se proporcionó en el registro.

Más de 20 millones de alumnas y alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior reciben una beca para seguir construyendo su futuro.



Del total, 8.2 millones de adolescentes de secundaria cuentan con un apoyo que contribuye al bienestar de sus hogares. 👧🏻🧒🏻📚



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