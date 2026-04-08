SEP fortalece coordinación para ampliar cobertura educativa en el país: Mario Delgado.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó sobre las recientes reuniones de trabajo sostenidas con diversas servidoras y servidores públicos, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y ampliar las oportunidades educativas para todas y todos los mexicanos.

En este marco, destacó el encuentro con la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IME), Tatiana Clouthier Carrillo, con quien refrendó la cooperación permanente para atender las necesidades educativas de las y los connacionales que residen fuera del país.

Señaló que, a través de esta colaboración, la Secretaría de Educación Pública impulsa acciones como el intercambio de docentes en distintas regiones del mundo, así como la distribución de Libros de Texto Gratuitos (LTG), con el propósito de preservar la lengua, la identidad y el sentido de pertenencia entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el exterior.

Asimismo, el titular de la SEP informó que recibió a la senadora hidalguense Simey Olvera Bautista, con quien compartió los alcances del plan de inversión impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocado en la rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura educativa en todos los niveles.

Durante el encuentro, subrayó que este esfuerzo contempla también la construcción de nuevos planteles de bachillerato, con el objetivo de garantizar que ninguna joven ni ningún joven se quede sin acceso a la educación, y reconoció el compromiso de la legisladora en favor del desarrollo educativo de su entidad.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado sostuvo una reunión con la titular del @IME_SRE, @tatclouthier, con quien refrendó la cooperación permanente para atender las necesidades educativas de las y los connacionales que residen fuera del país. 🇲🇽🌎



Asimismo, en una… pic.twitter.com/w9iOttpGwP — SEP México (@SEP_mx) April 8, 2026

De igual forma, destacó la productiva reunión sostenida con el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, a quien reconoció por el despliegue realizado para asegurar que ningún estudiante se quede sin el apoyo correspondiente del pago a los bimestres correspondientes de los tres tipos de Becas para el Bienestar.

Ambos servidores públicos realizaron un balance sobre el avance en la dispersión de 34 mil 109 millones 51 mil 900 pesos, correspondientes al pago de los dos primeros bimestres del año de las Becas Universales Rita Cetina, Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro, que benefician a 12.8 millones de estudiantes.

Asimismo, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, revisaron el pago correspondiente a un bimestre de la Beca Gertrudis Bocanegra, destinada al apoyo al transporte para Educación Superior, en beneficio de 41 mil 887 universitarios michoacanos, con una inversión social de 79 millones 585 mil 300 pesos.

Finalmente, el secretario reiteró que la SEP continuará trabajando de manera coordinada con distintas instancias del Estado mexicano para consolidar una educación incluyente, equitativa y sin barreras, en beneficio de todas y todos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR