Congreso de CDMX aprueba reforma que prohíbe celulares en primarias y secundarias

Alumnos de primaria de escuela de la Ciudad de México.

Iniciativa se aprobó con 47 votos a favor

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Educación local para prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas primarias y secundarias públicas y privadas.

La iniciativa se aprobó con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Información en desarrollo...

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FGR