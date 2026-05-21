Congreso de CDMX aprueba reforma que prohíbe celulares en primarias y secundarias

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Educación local para prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas primarias y secundarias públicas y privadas.
La iniciativa se aprobó con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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FGR