Iniciativa se aprobó con 47 votos a favor

Congreso de CDMX aprueba reforma que prohíbe celulares en primarias y secundarias

Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Educación local para prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas primarias y secundarias públicas y privadas

Alumnos de primaria de escuela de la Ciudad de México.
Alumnos de primaria de escuela de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro (Archivo).
Por:
La Razón Online

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Educación local para prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas primarias y secundarias públicas y privadas.

La iniciativa se aprobó con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Información en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS:
Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
¡Viaja con precaución!

Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 21 de mayo: ¿Qué calles están cerradas?

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Tiempos de espera en el Metro HOY
¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 21 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta


Google Reviews