¿Prohibirán uso de teléfonos móviles en las escuelas de México? Esto sabemos

¿Prohibirán los celulares en los salones de clase en México? Esto es lo que sabemos.

¿Adiós a ver TikTok o subir selfies a Instagram entre clases? De acuerdo con noticias recientes, autoridades mexicanas analizan prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas, especialmente las primarias y secundarias. Pero ¿qué hay de cierto en esto y cuándo entrará en vigor?

Aunque en algunos estados la prohibición para utilizar teléfonos celulares en el salón de clases ya es una realidad, se rumora que la medida pronto podría ser federal, de acuerdo con declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

¿Se acabó subir selfies a Instagram entre clases? ı Foto: Negative Space

Lo anterior bajo el argumento de que controlar el uso de dispositivos móviles permitirá a los estudiantes una mejor concentración y evitar situaciones como el acoso digital, aunque muchos estudiantes aseguran que se sentirán afectados por esta prohibición. Pero ¿qué sabemos de ello? Te contamos.

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¿Prohibirán el uso de celulares en las escuelas de México?

La agencia internacional EFE difundió hace poco una entrevista con el titular de la SEP, Mario Delgado, en las cuales aseguró que ve necesario “abrir un debate nacional” sobre regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas de México.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, llamó a "abrir el debate" sobre el uso de teléfonos en las aulas. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque esta medida ya fue implementada en algunos estados, Delgado Carrillo abrió la puerta a que se implemente una regulación a nivel nacional, argumentando que existen “grandes riesgos” para la juventud mexicana por el uso sin control de esta tecnología.

Empieza a haber evidencia, no sólo en México sino también en muchos países, de que el uso de las tecnologías pues está afectando de alguna manera el comportamiento de los jóvenes [...] No podemos simplemente quedarnos cruzados de brazos y después ver las consecuencias Mario Delgado, titular de la SEP, en entrevista con EFE, citado por el medio Cronista



Entonces, ¿estas declaraciones significan que se prohibirá el uso del teléfono celular? Hasta el momento, Mario Delgado solo llamó a abrir un debate, por lo que aún no es claro si esto derivará en una iniciativa que, a su vez, posteriormente, pueda llevar a una regulación nacional.

En Querétaro y Morelos ya está prohibido el teléfono celular en los salones de clase

En todo caso, la iniciativa deberá ser aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la deberá enviar al Congreso de la Unión, donde deberá ser aprobada. Después, los Congresos locales deberán ratificar la propuesta, tras lo cual, ahora sí, la prohibición del uso del celular en las escuelas se convertirá en ley.

No obstante, para que esto ocurra hace falta un largo camino, y el Gobierno federal debe atender otras prioridades antes de legislar en este sentido. Por lo que, no, aún no se prohibirá el uso del celular.

Aunque no esté prohibido, es importante regular el uso del teléfono celular, pues el exceso puede llevar a problemas de salud física y mental

Sin embargo, es importante que como usuario de redes sociales, o como padre de familia de niños o adolescentes, regules el uso del teléfono celular en espacios como el hogar o la escuela, pues el exceso de horas frente a la pantalla puede tener consecuencias para la salud física y mental.

Recordar que en Querétaro y Morelos ya está prohibido el uso de teléfonos celulares en las aulas. Mientras que en otras entidades, como la Ciudad de México, se encuentra en discusión.

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