Mario Delgado alista participación en foro sobre impacto del uso de celulares en menores

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), realizarán el Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, el cual será encabezado por el secretario Mario Delgado Carrillo.

El encuentro se llevará a cabo este 4 de marzo, a las 10:00 y podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de la SEP: en YouTube, @canalsep, y en Facebook, Secretaría de Educación Pública.

Dicho Foro busca generar un espacio de diálogo entre el sector público, la academia y organismos internacionales para posicionar en la agenda pública los impactos del uso de dispositivos móviles, redes sociales e inteligencia artificial en la salud mental, el desarrollo humano y la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México.

En el debate participarán reconocidos académicos, autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales.

De manera paralela se realizarán tres mesas de diálogo por tipo educativo: Educación Básica, Media Superior y Superior, en las que se analizarán los desafíos y oportunidades que plantean los entornos digitales desde una perspectiva integral, preventiva y basada en evidencia.

En la ceremonia inaugural participarán además del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; la oficial nacional del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco en México, Paola Cicero Arenas; y el profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro “La generación ansiosa” (2024), Jonathan

También asistirán la consejera de Educación e Investigación de la Embajada de Australia en México, Alia Imtoual; la titular de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Elena Medina-Mora; así como la directora de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, Cimenna Chao Rebolledo.

