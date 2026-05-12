Pete Hegseth pide a México ‘dar un paso al frente’ contra cárteles para que EU ‘no tenga que hacerlo’

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, el 12 de mayo de 2026.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció ante un comité de la Cámara de Representantes la “colaboración sin precedentes” de México en la lucha contra los cárteles del narcotráfico; sin embargo, urgió al gobierno de Claudia Sheinbaum a dar “un paso al frente para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

Durante su comparecencia ante el subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones, Hegseth sostuvo que la prioridad de la administración del presidente Donald Trump es la defensa de Estados Unidos, con una estrategia de seguridad que incluye la persecución de cárteles responsables del tráfico de drogas y personas hacia territorio estadounidense.

Hegseth destacó la cooperación “sin precedentes” de México, particularmente de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, a las que exhortó a continuar, “en la medida de lo posible, colaborando y haciendo más”.

“Ese es el comienzo de nuestra defensa y nuestra capacidad de respuesta. Comienza allí abajo, donde producen y donde se mueven. Luego, en México, donde hemos tenido una colaboración sin precedentes, y lo agradecemos. (...) Esa es la expectativa del gobierno de Estados Unidos: que den un paso al frente para que nosotros no tengamos que hacerlo”, advirtió.

Hegseth también afirmó que “sellar” el suroeste de la frontera con México es parte de la defensa de Estados Unidos. Además, aseguró que el Departamento de Defensa mantiene control sobre “varias zonas” de la franja fronteriza, desde donde, dijo, se han identificado las intenciones de los cárteles para contrarrestarlas “con nuevas capacidades que luego podemos desplegar en otros lugares”.

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cehr